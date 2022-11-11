"Це помилка": політолог пояснив, чому Путін відправляє на саміт G20 Лаврова, а не Мішустіна

Путін не поїде на саміт G20, а замість себе відправляє туди Лаврова. Це помилка, адже набагато продуктивніше було б відправити в Індонезію прем'єр-міністра країни Мішустіна.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Раніше повідомлялось про те, що на саміті G20 почують Зеленського, а не Лаврова.

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Путін був би беззбройним на G20

Галлямов зазначив, що Путін не їде на саміт G20, адже там йому довелось би вступити в бій, але без своєї зброї. Аргументи про укронацистів тощо підходять лише росіянам, там такий номер не пройде. Путін насправді розуміє де і що можна говорити.

Наприклад, коли Путін говорить про Навального всередині Росії, то розповідає про ЦРУ тощо, брешучи в очі росіянам. Щойно про Навального з ним заговорить Макрон чи Меркель, то нічого такого їм він не говорить. Путін говорив, дайте нам матеріали і ми проведемо розслідування,

– зауважив російський опозиційний політолог.

Путін не вміє говорити паритетно

Він продовжив, що Путін не вміє говорити паритетно. Він завжди спілкувався або знизу вгору, або згори вниз, коли став президентом. Путін ніколи навіть не проводив нормальних дебатів, тож досвіду вести діалог на рівних у нього немає.

"Крім того, треба розуміти, що в Путіна нині немає взагалі відчуття сили. Він би поїхав на саміт і міг би посперечатись там, якби його армія перемагала. А так вона тікає, ні на що здатна, весь світ переконався, що це паперовий тигр, економіка вмирає, народ на межі революції, еліти незадоволені, тож Путін виглядатиме як самотній божевільний старий", – наголосив Галлямов.

Лавров – не дипломат

За його словами, велика помилка Путіна відправити на G20 Лаврова. Він не дипломат, а пропагандист, як і все МЗС при Путіні. Лавров не вміє вести дипломатію, а при першій же суперечці просто почне "бикувати".

У Росії нині аргументів, крім ядерної зброї, не залишилось. Однак цим аргументом теж потрібно грамотно користуватись, не можна це робити так, як Мєдвєдєв, сам Лавров, Захарова тощо. Вони брязкають нею так активно, що люди вже припинили боятись,

– підкреслив російський опозиційний політолог.

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Мішустіна Путін боїться

Він також сказав, що правильніше було б відправити в Індонезію Мішустіна. Однак у ситуації, коли перша людина у країні слабне, друга – стає сильнішою. Путін боїться, що Мішустін може привезти рішення від проблем, і тоді диктатор буде просто нікому не потрібним навіть у Росії.

"Ось нормалізатор ситуації. Запит на нормалізацію колосальний. Утім поки люди не бачать фігуру, яка здатна нормалізацію організувати, а якщо Мішустін це зробить, то Путіну просто не залишиться місця в російській політиці", – підсумував Галлямов.

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