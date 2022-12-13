10 питань до Путіна: чому в Росії вперше за 10 років скасували велику пресконференцію

12 грудня стало відомо, що російський диктатор Владімір Путін скасував традиційну велику пресконференцію, а також відмовляється від не менш традиційного звернення до парламенту та новорічних урочистостей у Кремлі. Людина, яка не цікавиться політикою, у цей момент має голосно вигукнути "а що ж сталося?".

Для авторитарного режиму, що існує в Росії, дуже важливі церемоніал і власні традиції, які іменують "скрєпами". Однією з них є велика пресконференція Путіна, яка з роками набула ледь не сакрального значення "явлення володаря підлеглим". 24 канал аналізує, чому Путін все ж наважився її скасувати.

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Що таке "велика пресконференція Путіна" та чому вона така важлива

Перша така пресконференція відбулася в 2001 році у форматі запитань і відповідей. Питання спеціально підбиралися таким чином, щоб показати мудрість вождя та його спроможність бути "спеціалістом з усіх питань". Відповіді демонстрували домінування Путіна над усіма "спаринг-партнерами" в Росії та світі та одночасно близькість до народу. Це досягалося фірмовим сортирним гумором президента, який сформувався в часи "Застою".

Традицію великих пресконференцій перервало обрання Медвєдєва, але після повернення до Кремля Путін повернувся до цієї практики.

Починаючи за 2012 року грудневі пресконференції диктатора знову стали традиційними "смотрами досягнень". Вони набули власної міфології та правил, перетворилися на багатогодинні марафони з обов'язковим церемоніалом, своїми зірками, "тусовкою" і фріками, "показухою" і диким крінжем, а також класичним набором тем і заяв, що в народі отримали іронічну назву "Путін-бінго".

Фактично, пресконференції російського президента стали не просто елементом шоу, а й інструментом ствердження Путіна та його легітимності. Саме тому, скасування пресконференції – 2022 стало для багатьох несподіванкою, проте, дивуватися нема чому.

"Карнавалу не буде"

Прессекратар російського диктатора та один із головних персонажів шоу – Пєсков –пояснив скасування невідкладними справами. Нібито в Путіна є графік міжнародного турне, що не дозволяє реалізувати багаторічну традицію.

Така заява є нічим іншим, як "гарною міною за поганої гри". Річ у тім, що графік президента – питання складне, він планується заздалегідь. Це стосується й традиційної пресконференції, і далеких поїздок – останні взагалі потребують ще більших зусиль, адже потрібно узгодити позиції одразу кількох держав.

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Таким чином, Путін або заздалегідь не планував "вихід у люди" на пресконференції та знайшов "відмазку", або тема турне з'явилася раптово. Тоді це може свідчити вже про істеричні пошуки п'ятого кута в ситуації цейтноту.

Так чому ж пресконференцію Путіна скасували

Очевидну відповідь на це питання дали аналітики з британського Міноборони. Путіну просто нема, що відповісти своїм підлеглим, адже йому обов'язково доведеться відповідати на питання про війну, а її в Росії досі заборонено називати війною.

10 питань, на які в Путіна не буде відповіді:

чому в Україні вже вбили 100 000 окупантів (а на час проведення пресконференції ЗСУ точно б не відмовили б йому в такому подарунку);

чому Росія зазнає в Україні поразки за поразкою та здає землі, які лише у вересні оголосила своїми "споконвічними";

чому невідомі безпілотники знищують ядерну тріаду Росії;

чому "друга армія світу" нині воює зброєю часів Другої світової;

чому в Росії триває "часткова мобілізація", яка вирвала з економіки сотні тисяч росіян (питання про спорядження "мобіків" не буде, цю тему перехопив і нині опікується телеканал "Дождь");

чому жити в Росії стає все складніше, дорожче та страшніше;

чому економіка Росії вмирає, а її населення приречене на злидні;

чому з Росії пішли усі світові притомні бренди;

коли нарешті будуть завдані удари по центрам ухвалення рішень України та коли з дна Чорного моря спливе крейсер Москва;

чому газова і нафтова наддержава не може газифікувати третину своїх міст і сіл.

Перелік питань можна продовжувати до нескінченності і така пресконференція точно б тривала довше, ніж традиційні для Путіна 4 – 5 годин.

Відповідей на ці питання, які б влаштували росіян, у Путіна немає, адже чесна відповідь на будь-яке з них передбачає особисту відповідальність ініціатора вторгнення, який не лише "втратив усі полімери", але й не виправдав побажань простих росіян і не знищив Україну та не винищив українців.

Саме тому, щоб уникнути публічного фіаско, для Путіна вигадали, що він поспілкується з журналістами "під час закордонних поїздок", а місцеві "холопи" якось впораються самі.

Цар дощів

Свого часу британський етнолог Джеймс Джордж Фрезер у своїй монументальній роботі "Золота гілка" розповів про існування в африканських племен феномену під назвою "Мата Кодоу", тобто Царів дощів. До функціональних обов'язків "царів дощів" входило викликання опадів – якщо вони "справлялися із завданням", то мали й роботу, й пошану, але якщо "щось йшло не так" – їх приносили в жертву, щоб "задобрити" богів і викликати дощ.

Такі явища допитливий дослідник також виявив в інших частин світу – серед активних культур і тих, що вже стали історією. Дослідження Фрезера стало науковою сенсацією, дало життя цілим течіям у науці, а також змусили побачити паралелі з сучасними подіями. Чим, власне, й займалися соціологи та політологи наступні 100 років.

І якщо на цивілізований світ схеми Фрезера нині не дуже накладаються, то для переферійної Росії – ідеально. У цій країні державні інститути не функціонують й існують лише, як частка карго-культу, натомість роль автократа Путіна зведена до абсолюту.

До речі, Путін думає, що він Сталін, а насправді – Ніколай ІІ

У цих обставинах він має постійно підтверджувати свій статус мачо, альфасамця та тотального домінатора. Власне, велика пресконференція була одним із ритуальних підтверджень міцності Путіна. І ось її "раптом не стало". Фактично, це є визнання, що президент Росії не є дієздатним, адже не може виконувати свої "сакральні" функції.

Мудра пантера Багіра у повісті сучасника Фрезера – Кіплінга з аналогічного приводу казала: "Акела промахнувся", у старому радянському мультику цю репліку вже казав прислужник Шер-хана – шакал Табакі. Суть її зрозуміла, як і те, що роблять з тими, хто "промахнувся".

Коли вождь зграї промахується, його звуть мертвим вовком, хоча він ще живий, бо жити йому вже залишається недовго,

– Ред'ярд Кіплінг розтлумачує фразу зі своєї "Книги джунглів".

Про зв’язок Росії з дикими архаїчними племенами та їхніми культами Путіну нагадали ще восени. Вісником, що приносить дурні новини, став пришелепкуватий оспівувач "русского міра" та "філософ" Дугін. Ще в листопаді після втечі російської армії з Херсону він порівняв Путіна з царем дощу Фрезера та зробив пророцтво, згідно з яким володарю Росії тепер доведеться жити решту всього його життя. У таких умовах велика пресконференція для Путіна є відверто зайвою.