Чому Росія так активно обстрілює Київ: Кличко назвав мету Путіна
Джерело:Spiegel
Країна-терористка не може проіснувати й дня без намагань завдати українцям якомога більше шкоди та горя. Часто вона запускає свої ракети та дрони й на столицю України.
Такі дії Росії пояснюються просто – без успіхів на фронті, з постійними втратами захоплених територій вона намагається зруйнувати життя простих людей. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.
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Ціль Росії – Україна без українців
Він назвав удари Росії по інфраструктурі Києва та України загалом тероризмом та геноцидом, а метою Путіна – Україну без українців. Адже у зимові морози, на які розраховує диктатор під час обстрілів, квартири без електрики та опалення будуть непридатними для життя
Оскільки Путін зазнає невдач на фронті, він хоче зруйнувати життя простих людей. Він хоче, щоб жінки, діти, літні люди померли. Метою Путіна є паніка, щоб усіх евакуювали за кордон. Україна як територія без українців,
– сказав Віталій Кличко.
Однак попри всі намагання окупантів українці не задаються та обороняють свою державу, допомагають один одному. Кожен – на своєму фронті. Зокрема завдяки зусиллям енергетиків зараз майже в кожну київську квартиру знову подається вода та опалення, хоча дефіцит електропостачання становить 50%.
Як підкреслив Віталій Кличко, сьогодні ситуація складна, але під контролем.
Останній обстріл Києва
- Зранку четверга, 29 грудня, Росія вчергове завдала ракетного удару по столиці України, внаслідок чого були пошкодження інфраструктури. Також не обійшлося у без постраждалих, серед яких – 14-річна дівчинка.
- Намагались росіяни крилатими ракетами влучити й в об'єкти критичної інфраструктури, однак від цього постраждали, зокрема, цивільні об'єкти. У Зеленського показали наслідки атаки на столицю нашої держави.
- Також відомо, що внаслідок ракетної атаки 29 грудня майже пів Києва залишилося без світла.