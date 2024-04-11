Росіяни зухвало поводяться у повітрі: командир батальйону БпАК назвав головну проблему ЗСУ

Російські штурмовики активно діють у районі Бахмута та Часового Яру. Вони підлітають до позицій ЗСУ. Та це відбувається через брак боєприпасів в української армії.

Про це 24 Каналу заявив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що мовиться, зокрема, про протиповітряні вогневі засоби. Тому ворог дозволяє собі ризикувати та біснуватися у повітрі.

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"На жаль, це об'єктивна реальність і правда. Наявними силами, вогневими засобами та номенклатурою боєприпасів до них, наші хлопці й дівчата роблять неможливе щодо протиповітряної оборони, тому що противник все одно повною мірою не може реалізувати ті завдання, які ставить перед собою в повітрі", – сказав Федоренко.

Яка ситуація з БпЛА

Ворог переважає у розвідувальних та ударних безпілотниках. Командир батальйону ударних БпАК зауважив, протягом 2023-го та початку 2024-го року в Україні надзвичайно багато зробили для того, аби Сили оборони у деяких номенклатурних позиціях дронів мали з ворогом паритет або до нього наблизились.

Нині окупанти мають перевагу у розвідувальних засобах типу "крило". Однак, раніше на п'ять таких розвідувальних літаків, ЗСУ мали один. Нині співвідношення 1 до 3 або 1 до 2, залежно від напрямку.

Якщо говорити про ударні "крила", то у 2023-му році в української армії їх майже не було. Такі дрони мали не всі підрозділи. Нині їх українські військові отримують у значній кількості.

"Пік їхнього застосування прийде десь на кінець липня – початок серпня. Це надихає", – наголосив Федоренко.

Співвідношення розвідувальних коптерів, які можуть бути ударними, – 1:3. Це обумовлено близькість Росії з Китаєм. Там ворогу продають дрони партіями за великі гроші.

FPV-дрони – співвідношення з ворогом 1 до 2, 1 до 3, хоча ще наприкінці листопада 2023-го року у противника таких БпЛА було у 5 разів більше.

"Дронів стало більше як завдяки розгортанню державних програм, так і завдяки постійній підтримці української нації – як денних, так і нічних", – командир батальйону ударних БпАК.

Нині українські захисники мають абсолютну перевагу у нічних бомберах. Росіяни намагаються зробити щось подібне, але поки що їм цього не вдається. Федоренко припускає, що у ворога це може вийти до середини літа.

Динаміка розвитку засобів БпЛА і застосування в Україні рухається достатньо швидко. Ми противнику не даємо можливості піти в абсолютно перевагу, оскільки це відбулося, до прикладу, в авіації,

– наголосив командир батальйону ударних БпАК.

Ворог нарощує спроможності

Тим часом командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі заявив, що у найближчі тижні росіяни випускатимуть у 10 разів більше снарядів, аніж ЗСУ.

Юрій Федоренко вважає, що гарантована пропорція 1 до 6 або до 7. На його думку, міжнародні партнери своїми заявами про те, що українським військовим "не можна бити по російських НПЗ", констатують, що Україні недостатньо боєприпасів.

Росія нарощує спроможності. Ситуація виглядає так, що об'єднана Європа, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, ці всі країни разом і додатково багато країн "симпатиків", не можуть побороти Росію руками українців. Мене це насторожує,

– сказав командир батальйону ударних БпАК.

Водночас, якщо не позбавити російську армію потенціалу вогневих засобів та сили, й ворог досягне результатів в Україні, Європа, зокрема, країни Балтії, "відчують" на собі чобіт російського окупанта.

"Цього не можна допустити. Здоровий глузд переможе. Ми отримаємо те, що маємо отримати", – додав Федоренко.

Україна потребує боєприпасів