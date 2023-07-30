Чому Росія часто атакує Україну саме вночі: пояснення Повітряних сил
Джерело:"Новини.LIVE"
Російські окупанти не втомлюються тероризувати українців та обстрілювати мирні міста. Часто ворожі атаки відбуваються вночі.
Ворожі атаки вже не є несподіванкою. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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Чому Росія атакує Україну саме вночі
За словами Ігната, окупанти здійснюють нічні атаки з двох причин:
- Перше, країна спить.
- Друге, менше візуальних привʼязок.
Їхні атаки вже не назвеш ефектом несподіванки, бо "шахеди" запускають, як за графіком — о 23:00. Як правило, після них летять ракети,
– зауважив речник Повітряних сил.
Він додав, що запуском "шахедів" ворог відстежує Повітряні сили над Україною за допомогою літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
"Вони бачать, де по "шахедах" працюють винищувачі, а де ППО, й аналізують, як і де ми впорались. Вже після цього, з урахуванням всієї інформації, в тому числі агентурної, летять ракети", – пояснив Ігнат.
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Ракетний удар по Сумах та Запоріжжю: коротко
- Близько 20:05 29 липня окупанти здійснили ракетний удар з території Росії по навчальному закладу в місті Суми.
- Внаслідок атаки ворога загинули двоє людей, а ще 21 – зазнала поранень. Атака зруйнувала навчальний корпус. Ще один корпус та 2 гуртожитки отримали значні пошкодження.
- Окрім цього, вибухова хвиля повибивала вікна у навколишніх багатоквартирних будинках, а уламки пошкодили їхні стіни.
- Зараз прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
- Рятувальна операція завершилася ввечері наступного дня. Президент Володимир Зеленський розповів, що до розбору завалів залучили майже 300 людей. У місті оголосили День жалоби.
- Того ж дня загарбники вдарили по Запоріжжю. Ракета поцілила по відкритій місцевості.
- Внаслідок цієї атаки загинули двоє людей. Ще двоє цивільних зазнали поранень.