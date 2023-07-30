Чому Росія часто атакує Україну саме вночі: пояснення Повітряних сил

Російські окупанти не втомлюються тероризувати українців та обстрілювати мирні міста. Часто ворожі атаки відбуваються вночі.

Ворожі атаки вже не є несподіванкою. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Чому Росія атакує Україну саме вночі

За словами Ігната, окупанти здійснюють нічні атаки з двох причин:

Перше, країна спить.

Друге, менше візуальних привʼязок.

Їхні атаки вже не назвеш ефектом несподіванки, бо "шахеди" запускають, як за графіком — о 23:00. Як правило, після них летять ракети,

– зауважив речник Повітряних сил.

Він додав, що запуском "шахедів" ворог відстежує Повітряні сили над Україною за допомогою літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

"Вони бачать, де по "шахедах" працюють винищувачі, а де ППО, й аналізують, як і де ми впорались. Вже після цього, з урахуванням всієї інформації, в тому числі агентурної, летять ракети", – пояснив Ігнат.

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