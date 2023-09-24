Мають обмежений радіус, – Ігнат пояснив, чому Росія часто б’є по Одесі "Оніксами"

Росія активно використовує протикорабельні ракети "Онікс" для терору Одещини. Причиною цього слугує обмежений радіус дії цієї зброї – вона не може завдавати ударів вглиб країни.

Про причини ударів "Оніксами" по Одеській області в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат. Востаннє такі ракети ворог використав вночі 23 вересня – на жаль, є влучання.

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Особливості ракет "Онікс"

Юрій Ігнат пояснює, що "Онікси" мають обмежену дальність дії – до 600 кілометрів в залежності від висоти. Оскільки це протикорабельна зброя, то чим нижче знаходиться точка пуску, тим менше пролетить ракета. Радіус може зменшитися вполовину від максимальної відстані.

Куди можуть діставати "Оніксами" – туди вони й б'ють. Це, нагадаю, протикорабельна ракета, яка може бити й по береговій лінії,

– пояснив Ігнат.

Ворог використовує все доступне озброєння для атак. Окупанти обирають той тип ракет, який вважають найбільш раціональний на тому чи іншому напрямку. "Онікси" допомагають їм економити інші "Калібри" чи ракети типу "Х" – ті ракети можуть долати більшу відстань.

"Онікс" не може атакувати цілі далеко всередині території України, саме тому їх використовують для така на Одеську та Миколаївську області.

Російські атаки української території