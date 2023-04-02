"Клуб для домовленостей і компромісів": чому Росія головує в ООН

З 1 квітня в Радбезі ООН головує Росія. Та від цього престиж Організації Об’єднаних Націй вище не стане.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин Юрій Рашкін. Він зауважив, що ООН й існує, на жаль, не для того, щоби стримати певних диктаторів. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН.

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"З одного боку, престиж Організації Об'єднаних Націй не підіймається ні в кого в очах, коли Росія опиняється за таким престижним місцем і намагається розказати про свої наративи світу", – наголосив він.

Рашкін зазначив, що є різні комітети ООН, де щодо справ людини засідають диктатори, і це є частиною їх "компромісу".

Організація Об'єднаних Націй існує як місце, де люди можуть зустрітися та домовитися. І дати певну гуманітарну допомогу, можливо, миротворців відправити,

– розказав громадський і політичний діяч зі США.

Депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин наголосив, що "це – не світова держава, не світовий уряд, а такий клуб".

"Тому думати, що тепер там Росія буде засідати… ну, напевно, "чай треба перестати пити", тому що, якщо вони "наливають", – сказав він.

Чи поведуться на російські наративи

Юрій Рашкін впевнений, що ніхто не поведеться на наративи росіян.

"Адже всі розуміють, що не сказав би будь-який Небензя, є кадри кінохроніки. Не треба чекати, як це було у Другу світову війну, коли ми дізналися про Голокост, практично, після війни", – розповів він.

Громадський і політичний діяч зі США наголосив, що нині те, що відбувається в Україні, можна спостерігати в реальному часі. І ніякі заяви цієї реальності не змінять.

Що відомо про головування Росії в ООН: дивіться відео

Усе, щоби допомогти Україні

"Держсекретар Блінкен говорить раз за разом те, що "нам не треба фальшивий мир з Росією, що ми не хочемо ніякого договору, при якому Росія може зберегти те, що награбувала. Відповзти, зализати рани й повернутися знову атакувати Україну", – сказав він.

Юрій Рашкін зазначив, що в цих словах він бачить сенс.

"Що ми вклали надто багато, щоби дати або Путіну можливість відповзти, або дати Китаю певну можливість допомогти ворогу. І тому ми бачимо, що треба реальний мир", – наголосив він.

Він зауважив, що тут вступають військові, які хочуть посилити позицію України на полі бою, аби можна було сісти за стіл переговорів.

І підписати той договір, який буде на користь і який буде потрібен Україні,

– підсумував депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин.

Що відомо про головування Росії в ООН