Від "поставити всіх на коліна" до "хоча б без трибуналу": Кремль хоче переговорів з Україною

Російські пропагандисти та чиновники втратили оптимізм, який був на початку вторгнення в Україну. Тепер вони бояться, що Росія припинить існування.

Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що пропагандистка Маргаріта Сімоньян говорить про Гаагу, яка може чекати навіть двірника.

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Еволюція поглядів росіян

Про поразку розповідає й Ольга Скабєєва. Мовляв, під питанням буде не лише існування Росії, але й особистий добробут. За словами кремлівського чиновника Дмітрія Мєдвєдєва, Росію розірвуть на частини.

"Еволюція класичного російського понторізства. Від "не дражніть російського ведмедя" і "демонтажу України як держави" до "хоча б просто уникнути трибуналу" лише за 9 місяців. І це тільки початок", – наголосив Подоляк.

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На які переговори може сподіватися Росія

На думку Подоляка, окупантам не вдасться змусити українців до переговорів обстрілами енергосистеми. Він зазначив, що це зрозуміла навіть російська пропаганда.

Головне завдання для Кремля сьогодні одне: під будь-яким соусом, але випросити, вимолити та виканючити "переговори", а з ними – "припинення вогню", – сказав радник керівника ОП.

Він зазначив, що насправді це означатиме закріплення ворога на вже загарбаних територіях. Крім цього, як вважає Подоляк, росіяни отримають гарантію відсутності контрнаступів і уникатимуть кримінальної відповідальності за масові воєнні злочини.

"Єдині переговори, до яких варто готуватися російській політичній верхівці – переговори зі спеціальним прокурором про можливість покращення умов утримання під вартою в обмін на сприяння слідству та свідчення проти соратників", – додав Подоляк.

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