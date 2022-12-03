Чому Росія кинула усі сили, щоб захопити Бахмут: дані британської розвідки

Російські окупаційні війська кинули усі сили, щоб захопити Бахмут на Донеччині – за місто точаться запеклі бої. Захоплення Бахмута має політичну мету.

Британська розвідка у своєму новому звіті зазначила, що окупанти продовжують направляти значну частину своєї військової потужності вздовж приблизно 15-кілометрового сектора укріпленої лінії фронту навколо Бахмута.

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Схоже, що російський план передбачає оточення міста шляхом тактичних наступів на Північ і Південь.

Останніми днями Росія, ймовірно, досягла невеликих успіхів на Південній осі цього нападу, де вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від болотистої місцевості навколо річки Бахмутка,

– йдеться у повідомленні.

Росія поставила взяття Бахмута у пріоритет

Британські аналітики наголосили, що з початку серпня Росія визначила Бахмут як пріоритетний напрямок наступу.

Захоплення міста мало б обмежену оперативну цінність, хоча це потенційно дозволить Росії загрожувати Краматорську та Слов'янську.

Проте кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими вигодами. Існує реальна можливість, що взяття Бахмута стало для Росії насамперед символічною, політичною метою,

– зазначили у розвідці.

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