росія не підірве Запорізьку АЕС, бо це знищить її найбільш боєздатні війська, – оглядач

росіяни знайшли ідеальний обʼєкт та інструмент для шантажу, розуміючи, що тактичної ядерної зброї вони використати не можуть. Підірвати ЗАЕС – може бути в їх інтересах.

Наслідки такого вибуху – це колосальна проблема для росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Він зазначив, що сприймає ці дії росії, як дуже погану гру гравця в покер, який намагається блефувати.

Чому я впевнений, що вони не підірвуть Запорізьку АЕС? Тому що сьогодні в Херсонській та Запорізькій областях сконцентровані найбільш боєздатні російські підрозділи,

– акцентував Олександр Коваленко.

"Взагалі там зараз сконцентрована велика кількість останніх найбільш боєздатних підрозділів батальйонних тактичних груп російської армії. Якщо вони підірвуть Запорізьку АЕС, що це буде", – додав Коваленко.

За його словами, тоді це буде сигналом, що росія дійсно країна-терорист глобального масштабу. В такому випадку почнуть використовувати зовсім інші важелі впливу мілітарного характеру.

НАТО дуже скоро вже буде біля москви. Я не виключаю, що росію будуть зовсім іншими шляхами вгамовувати, а не тільки санкціями,

– нагадав Олександр Коваленко.

Він зазначив, якщо це й буде відбуватися, то тоді, коли у росії взагалі не буде боєздатної армії. Адже вона знищить її в Херсонській та Запорізькій областях.

На думку експерта, росіяни це дуже добре розуміють. Саме тому вони блефують, намагаючись через шантаж примусити Україну сісти за стіл переговорів. А також натиснути на міжнародне суспільство, яке могло б саме піти на перемовини або змусило б до цього Київ. У москви мета, аби з ними говорили, а країна-агресорка в цей час диктувала виключно своє бачення.

"москва цим шантажем намагається змусити міжнародне суспільство лякатися обстрілів Запорізької АЕС. Всі це дуже добре розуміють. Так само як те, що росіяни не підірвуть Чорнобильську АЕС. Так само як те, що росія проти України не застосує тактичну ядерну зброю. Хоч вони погрожують нею чи не щодня. Тому, на мій погляд, ЗАЕС це виключно шантаж, лякалка в форматі дуже поганого блефу", – підсумував Коваленко.

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