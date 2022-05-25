Чому Росія не в списку терористів, – Подоляк показав скалічену окупантами родину з Краматорська
Джерело:твіттер Михайла Подоляка
8 квітня 2022 року сталася жахлива трагедія – росіяни скинули ракету на вокзал в Краматорську. Люди зібралися на ньому для евакуації.
Втім, десятки з них, на жаль, не встигли евакуюватися, а інші отримали серйозних травм. Одна із постраждалих сімей – Яна, брат та їх мама. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк показав скалічену родину, й запитався у світу, чому Росія досі не внесена до списку терористів.
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Подоляк показав скалічену окупантами родину з Краматорська
На опублікованих кадрах дівчинка – Яна, якій лише 11 років. Поруч з нею – мати й молодший брат.
Уся родина потрапила під удар російської ракети на вокзалі Краматорська у квітні, коли хотіла евакуюватися. На жаль, Яна і мама зазнали серйозних пошкоджень ніг, Яна залишалася без обох кінцівок, а мама без однією.
Кожен день в Україні – десятки таких історій. Нагадайте хоч одну причину, чому Росія досі не включена у список країн-спонсорів тероризму?
– написав Подоляк.
Яна, яка потрапила під удар російської ракети в Краматорську / The Assotiated Press, Emilio Morenatti
Яна і її мама постраждала найбільше внаслідок удару по вокзалу Краматорська / The Assotiated Press, Emilio Morenatti
Покалічена Яна разом з вцілілим братом / The Assotiated Press, Emilio Morenatti
Росіяни обстріляли вокзал у Краматорську
- Російські окупанти зранку 8 квітня ракетами обстріляли залізничний вокзал у Краматорську. Українська влада повідомила, що загинули 52 людини, а постраждало внаслідок ракетного обстрілу – 99 людей.
- В Офісі Президента заявили, що російські окупанти знали, що на вокзалі були люди. Адже перед такими ударами завжди йде дорозвідка цілі. Агресор цілеспрямовано здійснив обстріл, використавши комплекс "Точка-У".
- Цинічність окупантів підтвердилася вкотре – на ракеті, яку запустили по залізничному вокзалу Краматорська, можна побачити надпис "за детей".
- Після жахливого ракетного обстрілу російських окупантів по Краматорську у місті оголосили термінову евакуацію приватним транспортом, усіма автобусами та автівками, які є в місті.
- Журналіст Сергій Лещенко чітко пояснив, що саме вказує на російський слід у цій трагедії. Він наголосив, що загарбники неодмінно понесуть відповідальність за жорстокий напад.