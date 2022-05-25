Чому Росія не в списку терористів, – Подоляк показав скалічену окупантами родину з Краматорська

8 квітня 2022 року сталася жахлива трагедія – росіяни скинули ракету на вокзал в Краматорську. Люди зібралися на ньому для евакуації.

Втім, десятки з них, на жаль, не встигли евакуюватися, а інші отримали серйозних травм. Одна із постраждалих сімей – Яна, брат та їх мама. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк показав скалічену родину, й запитався у світу, чому Росія досі не внесена до списку терористів.

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Подоляк показав скалічену окупантами родину з Краматорська

На опублікованих кадрах дівчинка – Яна, якій лише 11 років. Поруч з нею – мати й молодший брат.

Уся родина потрапила під удар російської ракети на вокзалі Краматорська у квітні, коли хотіла евакуюватися. На жаль, Яна і мама зазнали серйозних пошкоджень ніг, Яна залишалася без обох кінцівок, а мама без однією.

Кожен день в Україні – десятки таких історій. Нагадайте хоч одну причину, чому Росія досі не включена у список країн-спонсорів тероризму?

– написав Подоляк.



Яна, яка потрапила під удар російської ракети в Краматорську / The Assotiated Press, Emilio Morenatti



Яна і її мама постраждала найбільше внаслідок удару по вокзалу Краматорська / The Assotiated Press, Emilio Morenatti



Покалічена Яна разом з вцілілим братом / The Assotiated Press, Emilio Morenatti

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