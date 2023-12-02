Чому Росія не запускає ракети та бреше про Авдіївку: оперативне зведення від Світана
Росія активно атакує Україну "Шахедами" й майже не застосовує ракети. Наразі ворог робить ставку на дрони-камікадзе з певної причини.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу зауважив, що в ніч на 2 грудня Росія запустила по Україні "Шахеди" та одну ракету Х-59, яку знищили наші сили ППО.
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Який запас ракет у Росії
Світан зазначив, що окупанти поки що не використовуватимуть ракети, адже перед широкомасштабним вторгненням в Україну в них було понад 3 тисячі ракет. Торік перед зимовим періодом було близько 2 тисяч ракет.
Зараз у них і тисячі (ракет – 24 Канал) немає. Тобто вони увійшли в недоторканний запас,
– зауважив полковник запасу.
За його словами, росіяни мають довести кількість ракет хоча б до рівня нульових запасів по межі недоторканного запасу, а потім уже, можливо, накопичувати для подальших наступальних дій.
Однак, наголосив Світан, це не означає, що росіяни не можуть їх використовувати. Вони цілком здатні в будь-який момент ухвалити рішення запустити одну хвилю крилатих ракет.
Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео
Чому Шойгу бреше про Авдіївку
Полковник запасу зауважив, що те, що глава російського міноборони Сєргєй Шойгу намагається подати спроби наступу на Авдіївку як "активну оборону", є приблизно тією ж картиною як свого часу із "від'ємним наступом". Далі вони переходитимуть у "пасивну оборону".
А потім у них як вишенька на тортику – "жест доброї волі",
– сказав Світан.
Він не виключає, що цей "жест доброї волі" може бути з-під Авдіївки приблизно в межах Нового року або принаймні з-під декількох напрямків.
Чим важлива Авдіївка
Світан пояснив, що ми втримуємо Авдіївку – бо це дуже хороший плацдарм для звільнення Донецька, Макіївки та Ясинуватої.
За його словами, від промзони Авдіївки залишається лише декілька кілометрів до Ясинуватської розвилки. А звідти вже напрямок руху на Спартак, Донецьк, Авдіївку, Горлівку, Єнакієве, Ясинувату, Макіївку. Росіяни чудово це розуміють.
Щойно ми вийдемо на Ясинуватську розвилку – з Донецька, Макіївки, Ясинуватої відразу з'їдуть усі заброди,
– вважає полковник запасу.
Йдеться, додав військовий експерт, про всіх росіян, які прибули до цих міст за останні 50 – 70 років, зокрема й за останні 10 років.
Війна в Україні: останні новини
- Наші воїни дають відсіч російським окупантам, які продовжують спроби захопити Авдіївку. Також Сили оборони України відбили низку атак противника на Куп'янському та Бахмутському напрямках.
- Водночас росіяни зменшили активність авіації, артилерії та кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський розповів, що ворог намагається просуватися піхотою, зазнаючи втрат.
- Від початку повномасштабної війни російське військо поменшало на 331 тисячу осіб. Лише за попередню добу українські воїни ліквідували понад тисячу окупантів. Однак це не точні дані, оскільки статистику складно вести через високу інтенсивність бойових дій.