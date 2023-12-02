Чому Росія не запускає ракети та бреше про Авдіївку: оперативне зведення від Світана

Росія активно атакує Україну "Шахедами" й майже не застосовує ракети. Наразі ворог робить ставку на дрони-камікадзе з певної причини.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу зауважив, що в ніч на 2 грудня Росія запустила по Україні "Шахеди" та одну ракету Х-59, яку знищили наші сили ППО.

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Який запас ракет у Росії

Світан зазначив, що окупанти поки що не використовуватимуть ракети, адже перед широкомасштабним вторгненням в Україну в них було понад 3 тисячі ракет. Торік перед зимовим періодом було близько 2 тисяч ракет.

Зараз у них і тисячі (ракет – 24 Канал) немає. Тобто вони увійшли в недоторканний запас,

– зауважив полковник запасу.

За його словами, росіяни мають довести кількість ракет хоча б до рівня нульових запасів по межі недоторканного запасу, а потім уже, можливо, накопичувати для подальших наступальних дій.

Однак, наголосив Світан, це не означає, що росіяни не можуть їх використовувати. Вони цілком здатні в будь-який момент ухвалити рішення запустити одну хвилю крилатих ракет.

Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Чому Шойгу бреше про Авдіївку

Полковник запасу зауважив, що те, що глава російського міноборони Сєргєй Шойгу намагається подати спроби наступу на Авдіївку як "активну оборону", є приблизно тією ж картиною як свого часу із "від'ємним наступом". Далі вони переходитимуть у "пасивну оборону".

А потім у них як вишенька на тортику – "жест доброї волі",

– сказав Світан.

Він не виключає, що цей "жест доброї волі" може бути з-під Авдіївки приблизно в межах Нового року або принаймні з-під декількох напрямків.

Чим важлива Авдіївка

Світан пояснив, що ми втримуємо Авдіївку – бо це дуже хороший плацдарм для звільнення Донецька, Макіївки та Ясинуватої.

За його словами, від промзони Авдіївки залишається лише декілька кілометрів до Ясинуватської розвилки. А звідти вже напрямок руху на Спартак, Донецьк, Авдіївку, Горлівку, Єнакієве, Ясинувату, Макіївку. Росіяни чудово це розуміють.

Щойно ми вийдемо на Ясинуватську розвилку – з Донецька, Макіївки, Ясинуватої відразу з'їдуть усі заброди,

– вважає полковник запасу.

Йдеться, додав військовий експерт, про всіх росіян, які прибули до цих міст за останні 50 – 70 років, зокрема й за останні 10 років.

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