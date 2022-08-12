Арестович докладно пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС

Обстрілами території Запорізької атомної електростанції росія може добиватися певних цілей. Для цього в них є цілком прагматичне та важливе завдання.

Таку думку озвучив 11 серпня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Live". Важливо зазначити, що експерти провели аналіз доказів і встановили, що саме росіяни обстріляли ЗАЕС 11 серпня.

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Окупанти хочуть спровокувати ЗСУ

росіяни наразі не хочуть пошкодити реактори АЕС. Зокрема, це зумовлено тим, що вони завдадуть колосальної шкоди й своїм військам. Тому вони обстрілюють території біля станції. "Їм важливі дим і картинка. Це потрібно, щоб сказати, що це нібито українські війська обстрілюють", сказав Арестович.

Також росіяни невпинно б'ють із території ЗАЕС по Нікополю. На думку радника, таким чином росія хоче добитися вогню у відповідь, який вже зможе зафіксувати сучасними засобами.

Які цілі переслідує кремль обстрілами ЗАЕС

Обстріл відбувся напередодні Ради безпеки ООН щодо загроз на атомній станції. Представник росії вкотре намагався звинуватити Україну. Проте на засіданні цілком доступно пояснили, чому проголошене росіянином – брехня

Напередодні також пролунав заклик з боку ООН демілітаризувати периметр довкола Запорізької АЕС. Тобто вивести більшість сил зі станції та залишити там лише мінімальну кількість охорони. Арестович вважає, що це може бути потрібним армії окупантів.

Це цікава історія, бо такий крок може стати створенням вже другого вікна у цій війні, де не має бути бойових дій. Першими були порти, звідки вивозили зерно. Це прояви неспроможності російської армії продовжувати наступ,

– припустив радник.

Він додав, що не варто вважати, що це 100-відсотково є досягненням цілей кремля. Адже демілітаризація певних зон вкрай важлива для світової спільноти. У випадку АЕС – в плані ядерної безпеки, у випадку портів – запобігання глобальному голоду.

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