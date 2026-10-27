"Виключно заради Трампа": експерт пояснив, чому Росія пішла на тишу в Олешках

В окупованих Олешках на Херсонщині 27 жовтня діє режим тиші для порятунку цивільних. Кремль виконує домовленості лише задля збереження стосунків із Дональдом Трампом та його дружиною.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, Москві важливо дозволити Меланії Трамп відзвітувати про успішну гуманітарну місію перед виборами, аби продемонструвати здатність домовлятися про мир.

Загроза для сусідніх громад та питання дітей

Андрющенко звернув увагу, що для жителів сусідніх населених пунктів небезпека залишається високою, адже режим припинення вогню на них не поширюється. Зокрема, у Голій Пристані, що розташована за 20 кілометрів від Олешок, окупанти погрожують розстрілом цивільним, які намагатимуться дістатися визначеної зони без їхнього дозволу.

Надзвичайно гостро стоїть питання евакуації сімей із неповнолітніми. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наполягає на їхньому поверненні на підконтрольну Україні територію, однак російська сторона категорично відмовляється від цього кроку.

Росіяни зроблять усе для того, щоб жодна дитина не потрапила на територію України, адже це відкрило б можливість лобіювати встановлення перемир'я та евакуацію дітлахів з інших прифронтових областей,

– підкреслив експерт.

Військові вантажі під виглядом гуманітарки

Критична ситуація простежується уздовж усієї лінії Дніпра, зокрема в Кам'янці-Дніпровській та Енергодарі. Ворожі війська регулярно використовують цивільне населення для прикриття, маскуючи підвезення снарядів і деталей для безпілотників під гуманітарні конвої з написами "Дети". Водночас діяльність Міжнародного Комітету Червоного Хреста викликає обурення, адже організація, маючи найбільші світові донати, практично усунулася від проблем людей у зоні бойових дій.

Також залишається невирішеною проблема цивільних українців, яких Росія засуджує за сфабрикованими справами. Лише за останній місяць у Запорізькій області винесено понад 20 неправомірних вироків на строки від 7 до 24 років позбавлення волі за допомогу армії або публікації в мережі.

У нас немає жодного успішного кейсу повернення людей, засуджених за донати чи співпрацю зі Збройними силами. Ми не опікуємося тими, хто забезпечує нашу деокупацію, і вони йдуть у Росії як звичайні кримінальні злочинці,

– наголосив Петро Андрющенко.

Тимчасовий режим припинення вогню в районі міста почав діяти о 03:00 27 жовтня, коли сторони погодили гуманітарний коридор. Раніше президент Володимир Зеленський застерігав, що ворог може розмінувати шляхи лише в напрямку РФ, аби не випустити людей до вільної України.