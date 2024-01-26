Ворог робить це навмисно, – в ОК "Південь" пояснили, чому росіяни не б'ють "Калібрами"

Країна-агресорка продовжує здійснювати масовані атаки, використовуючи ракети різного типу. Водночас противник давно утримується від ударів "Калібрами".

Окупанти регулярно виводять у Чорне море носії "Калібрів", однак не б'ють ними. Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону проаналізувала поведінку ворога, передає 24 Канал.

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Накопичують, але не б'ють

За словами Гуменюк, росіяни справді останнім часом зменшили використання "Калібрів". Це можна пояснити тим, що вони мають труднощі з обслуговуванням агрегатів, звідки випускають ці ракети, а також із їх завантаженням. Адже логістика та інфраструктура зосереджена в Криму, а ракети з метою збереження базуються у Новоросійську.

Водночас очільниця пресцентру закликає бути напоготові. Перебування носіїв "Калібрів" на чергуванні означає, що ворог здатен їх застосувати. У який момент це станеться, абсолютно точно вирахувати не можна.

Цілком, ймовірно, що противник навмисно тримає ракетоносії весь час на чергуванні та не застосовує їх, аби приспати пильність і завдати підступного удару.

Росія тримає у Чорному морі 3 носії "Калібрів"

Станом на ранок 26 січня ворог утримує у Чорному морі 4 кораблі, 3 з яких – носії "Калібрів". Загальний залп до 14 ракет. Про це повідомили Військово-Морські сили ЗС України.

В Азовському морі противник має один корабель, у Середземному – два, серед них також один може нести "Калібри" загальним залпом до 8 ракет.

Ситуація на морі / Фото Військово-Морські сили ЗС України

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