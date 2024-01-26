Ворог робить це навмисно, – в ОК "Південь" пояснили, чому росіяни не б'ють "Калібрами"
Країна-агресорка продовжує здійснювати масовані атаки, використовуючи ракети різного типу. Водночас противник давно утримується від ударів "Калібрами".
Окупанти регулярно виводять у Чорне море носії "Калібрів", однак не б'ють ними. Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону проаналізувала поведінку ворога, передає 24 Канал.
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Накопичують, але не б'ють
За словами Гуменюк, росіяни справді останнім часом зменшили використання "Калібрів". Це можна пояснити тим, що вони мають труднощі з обслуговуванням агрегатів, звідки випускають ці ракети, а також із їх завантаженням. Адже логістика та інфраструктура зосереджена в Криму, а ракети з метою збереження базуються у Новоросійську.
Водночас очільниця пресцентру закликає бути напоготові. Перебування носіїв "Калібрів" на чергуванні означає, що ворог здатен їх застосувати. У який момент це станеться, абсолютно точно вирахувати не можна.
Цілком, ймовірно, що противник навмисно тримає ракетоносії весь час на чергуванні та не застосовує їх, аби приспати пильність і завдати підступного удару.
Росія тримає у Чорному морі 3 носії "Калібрів"
Станом на ранок 26 січня ворог утримує у Чорному морі 4 кораблі, 3 з яких – носії "Калібрів". Загальний залп до 14 ракет. Про це повідомили Військово-Морські сили ЗС України.
В Азовському морі противник має один корабель, у Середземному – два, серед них також один може нести "Калібри" загальним залпом до 8 ракет.
Ситуація на морі / Фото Військово-Морські сили ЗС України
Удари "Калібрами" по Україні: що відомо
- Вперше за тривалий час окупанти використали "Калібри" під час масованої атаки на Україну 2 січня. Всього ворог запустив три такі ракети, усі вони були знищені силами ППО. Останнє застосування "Калібрів" було майже півроку тому – 13 липня.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук вважає, що росіян від використання "Калібрів" зупиняє порушення логістики в Чорному морі. Вони бояться споряджати ракетами військові кораблі у Севастополі після успішної "бавовни" у Криму.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що окупанти застосовують значно рідше "Калібри", ніж інші ракети, тому, що мають їх в арсеналі набагато менше.
- Військовий експерт Петро Черник припустив, що ворог утримується від застосування "Калібрів", оскільки пуск кожної такої ракети – це серйозне навантаження на ракетоносій, підводний чи надводний, і він після кількох пусків вимагає серйозного ремонту і технічного огляду, а з цим в окупантів проблеми зараз, оскільки Сили оборони уразили їх ремонтні бази. Тому вони просто не ризикують і накопичують ракети для майбутнього удару.