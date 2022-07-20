росія жадає змусити Європу до розрахунків у рублях, – економіст пояснив мету

росія намагається змусити інші країни платити їй за газ рублями, бо таким чином вона робить рубль конвертованою резервною валютою.

Про це 24 каналу розказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, показовими у цьому контексті стали перемовини путіна та Ердогана, які зустрічалися у Тегерані вчора, 19 липня.

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Як пояснив економіст, вони домовилися відмовлятися від долара у спільних розрахунках. Все тому, що найбільшою проблемою є те, що у будь-якому розрахунку, де присутній долар, є багато інформації для американської сторони. Зокрема й щодо того, що відбувається у фінансових операціях між цими двома країнами, які, до слова, обидві сильно нарікають на адміністрацію США.

Відтак, у них є величезне бажання відійти від долара, а для цього потрібно застосовувати для розрахунків валюту однієї з кран. Пендзин зауважив, що в розрахунках росії з Туреччиною будуть використовувати не рубль, а турецьку ліру, що також є дуже цікавим моментом.

Як приклад експерт також навів Китай, в розрахунках з яким присутній і рубль, і юань. Він підкреслив, що відносини між росією та Китаєм також мають свої особливості.

Кожна країна намагається свою валюту зробити резервною валютою, а не використовувати валюту свого контрагента,

– пояснив Олег Пендзин.

Саме тому, на його думку, бажання росії змусити європейські країни платити в рублях – це бажання зробити російський рубль резервною валютою для подібних розрахунків.

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