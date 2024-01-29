У них вистачає завдань: у ВМС пояснили, для чого Росія виводять у море ракетоносії
Росія час від часу виводить в море ракетоносії. У Військово-морських силах окреслили, які завдання можуть виконувати ці кораблі, окрім обстрілів.
Речник Військово – морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, що у ракетоносіїв вистачає поточних завдань. Водночас він наголосив, що важливо залишатися на сторожі.
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Флот виконує повсякденні завдання
За словами Плетенчука, варто врахувати, що зараз триває навчальний рік. Крім цього, виведення ракетоносіїв в море може бути пов'язане із охороною пунктів базування та контролем судноплавства.
Тому те, що вони зараз виведені в море не означає, що атака може розпочатися зараз,
– сказав речник.
Він також додав, що ВМС України контролює ситуацію та постійно моніторить її, тож у разі загрози ми зможемо відреагувати.
Скільки російських кораблів уже знищили
- Українські захисники потужно знищують російську техніку на землі, у повітрі та на морі. Наші воїни вже знищили та пошкодили досить-таки велику кількість кораблів агресора. Детально про знищені та пошкоджені російські кораблі в ефірі телемарафону розповів речник ВМС. Дмитро Плетенчук відповів, які саме кораблі наразі є найбільшою загрозою для України.
- За словами Плетенчука, якщо брати лише флот, знищено 22 одиниці, 13 пошкоджено. Речник розповів, що серед пріоритетних цілей носії крилатих ракет. В азовсько-чорноморському регіоні їх з десяток, зокрема, 4 субмарини.
- Також серед цілей великі десантні кораблі, так само і решта бойових одиниць, які могли б брати участь у бойових діях проти України.