На 5 місяці масштабного вторгнення Путін вирішив нагадати про цілі "спецоперації"

Кремлівський диктатор 29 червня згадав про цілі війни, яку називає "спецоперацію". Володимир Путін заявив, що вони не змінилися за понад 4 місяці вторгнення.

Також лідер держави-терористки не забув збрехати й про ставлення до своїх військовиків. Він під час своєї пресконференції 29 червня заявив, що нібито намагається зберегти життя кожного з них.

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Які цілі "спецоперації" назвав Путін

За словами тирана, спецоперація в Україні йде за планом. При цьому, він каже, що "довіряє професіоналам щодо ходу спеціальної військової операції" в Україні. Мовляв, вони діють так, як вважають за необхідне. Але цілі одні й ті ж – "захист" Донбасу та "забезпечення безпеки" Росії.

Нічого не змінилося. Тактика може бути різною. Але я не ставлю цілі по терміни, бо це є життя,

– сказав диктатор.

Він не розповів придворним ЗМІ, як саме замість "брати Київ за 3 дні" тактика його військ реформувалася до 35,5 тисячі загиблих в Україні російських солдатів і офіцерів. Однак зауважив, що не дає завдання щодо конкретних дат, бо "думає про збереження життя своїх бійців у ході спецоперації".

Крім цього, він невпинно повторював мантру, що "все було так заплановано". Ймовірно, він забув згадати, як окупантів вибили з багатьох регіонів або ж просто про це ще не знає, бо "довіряє професіоналам".

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