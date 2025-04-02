Росіяни загальмували на фронті: генерал армії проаналізував ситуації на лінії зіткнення

Україна краще організувала оборону. Проблеми з технікою та боєприпасами, які були восени, вже вирішені.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, що восени 2024 року на передову виходили непідготовлені підрозділи або ті, що навчалися за кордоном і не мали бойового досвіду. Через це Україна втрачала території.

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Відсутність єдиної моделі дій на широкому фронті робила окремі ділянки вразливими.

Чому ситуація покращилась

Ворог використовував ці слабкі місця, завдаючи ударів по стиках між бригадами, батальйонами чи групами військ, особливо там, де були розбіжності в командуванні.

Зараз ми перейшли на корпусну систему, яка забезпечує ефективну оборону кожного сектору, дозволяє маневрувати силами та засобами різних родів військ. Це дає змогу зосереджувати вогневі потужності на критичних ділянках фронту, знищувати резерви противника в тилу й прифронтовій зоні,

– сказав Микола Маломуж.

Він додав, що наразі, попри зростання інтенсивності наступальних операцій противника, йому не вдається прорвати фронт чи захоплювати нові міста й села, як це було минулої осені.

ЗСУ підсилили озброєнням

Окрім нової стратегії, Україна посилила війська сучасною технікою, озброєнням і боєприпасами, які надходили протягом усієї зими. Це дало ЗСУ перевагу у вогневих засобах.

"Якщо раніше ворог мав перевагу в артилерії у 5 – 6, а подекуди й у 10 разів, то тепер на окремих напрямках ми зрівняли позиції або навіть отримали перевагу. Це значно ускладнює його наступальні дії. Ми знищуємо великі резерви противника, що обмежує його наступальні можливості", – зазначив Микола Маломуж.

Він додав, що ЗСУ також завдають контрударів. Наприклад, коли російські війська проводили операції на Покровському напрямку, українські сили активізували дії на Курському напрямку. Це змушувало противника перекидати сили й послаблювати свої позиції.

На деяких ділянках Україна форсує операції, завдає ударів по ворожих резервах, що зменшує або повністю зводить нанівець наступальні спроможності ворога.

"Водночас ворог усе ще має значні ресурси в сірих зонах і там, де немає потужних укріпрайонів, він намагається прорватися, шукаючи слабкі місця. У таких зонах можуть бути незначні просування противника, але вони вже значно менші, ніж у листопаді", – пояснив Маломуж.

Яка ситуація на фронті

Він також зазначив, що подекуди ворог заходить у сірі зони або в повністю зруйновані населені пункти, вважаючи, що захопив територію. Проте ЗСУ завдають вогневих ударів і не дають йому закріпитися.

Загалом ситуація залишається стабільною. На стратегічних напрямках – Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп'янськ, а також у Запорізькому секторі – противник не здійснює системних захоплень. Його просування мінімальні й пов'язані лише з тим, що ЗСУ займають більш вигідні позиції або залишають зруйновані населені пункти, не маючи там оборонних рубежів.

Микола Маломуж підсумував, що такі тактичні зміни не є визначальними для загальної ситуації. Наразі Україна має стабільну систему оборони, яка не дозволяє ворогу здійснювати масштабні наступальні операції, захоплювати великі населені пункти чи значні ділянки фронту. Навпаки, ЗСУ вже проводять контрудари й змушують противника реагувати на ці дії.