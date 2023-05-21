Чотири основні цілі: росіяни активізували повітряний терор з конкретним прорахунком

З початку травня росіяни не припиняють свій повітряний терор, атакуючі різні регіони України з використанням ракет та дронів-камікадзе. Значну частину удару приймає на себе територія Київщини.

В росіян можуть бути чотири основні стратегії та цілі для активізації своєї терористичної діяльності по столиці. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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За повідомленнями Ступака, досі коригувальники-зрадники іноді намагаються передати відомості для обстрілів в Росію, хоч СБУ посилено працює над їх виявленням.

Часто росіяни намагаються потрапити пальцем в небо. Просто по Google-картах вираховують, де теоретично можна заховати якесь виробниче підприємство, або ремонтну базу, або базу зберігання,

– додав аналітик.

Цілі росіян

Якщо припустити, що Росія в обстрілах користується логікою, то можна зробити висновок, що перш за все метою Росії є терор, навіювання страху на населення. Мовиться про мешканців Києва та першою чергою іноземних дипломатів, що тут живуть.

З іншого боку, оскільки Росія не має перемог на фронтах, вони вирішили тероризувати мирне населення, щоб якось відігратися.

Ще однією ціллю окупантів є пошук української ППО.

Сьогодні вночі було 20 "Шахедів". Я впевнений, що так вони намагаються вирахувати місця розташування нашої ППО, аби, при плануванні наступних атак, можна було влучити в ці місця і знищити,

– додав ексспівробітник СБУ.

І четвертою стратегією може бути намагання вирахувати, де в Києві розташовані в пунктах тимчасового зберігання військова техніка, військове спорядження і амуніція, яку готують для українського контрнаступу.

Можливо, в них склалося враження, якщо Київ максимально убезпечений, то тут десь можуть приховувати техніку. Пам'ятаєте, на початку війни вони активно бомбардували виробничі потужності на околицях Києва, в центрі Києва, які ще з Радянського Союзу використовуватися для виготовлення озброєння,

– зауважив Ступак.

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