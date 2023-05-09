Виграють час чи просто терор: чому насправді росіяни активізували удари

Може бути ще одне пояснення, чому росіяни активізували удари з повітря. Зокрема, можливо, вони так сподіваються виграти час для розгортання виробництва тих самих ракет Х-50, про які казав наш Генштаб.

Росіяни підтримують ритм ракетних ударів

Для запуску виробництва нової крилатої ракети росіянам потрібно переналаштувати виробничі лінії, перенавчити виробничий персонал і оновити технологічну документацію, адаптувати бомбардувальники для відстрілу нових виробів.

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Для ілюстрації – на той же Ту-95МС можна підвісити або до шести Х-555 лише в бомбовідсік, або до восьми Х-101 лише на вузли підвіски під крилами. Інші комбінації на такому літаку неможливі. Наскільки багато "виграти часу" потрібно росіянам для запуску виробництва Х-50 влітку цього року, залежатиме хіба що від того, що насправді із себе представлятиме ця ракета:

чи максимально спрощена у виробництві версія Х-101 зі збереженням оригінальних габаритів;

чи конфігурація Х-50 зразка 2017 року, ззовні схожа на Х-101, але із меншими габаритами;

або ж взагалі крилата ракета у версії "Изделие 720", яку росіяни засвітили в лютому 2023 року.

Просто з того, як росіяни зараз ведуть удари з повітря по Україні, видається, що їм в першу чергу важливо підтримувати певну ритміку ударів з використанням далекобійної зброї. Досягати конкретних результатів з ефективності цих обстрілів для них вже на другому місці.

Наприклад, у ніч на 7 травня росіяни із семи Ту-22М3 випустили шість ракет Х-22. Тоді зазначали, що вони "своїх цілей не досягли", хоча було зафіксовано влучання в промисловий об'єкт.

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У поточному становищі росіян раціональнішим виглядав би варіант передати ці Х-22 для перероблювання на версію Х-32. Ця версія відрізняється кращою точністю влучання, підвищеною дальністю стрільби (заявлено до 1000 кілометрів) та вдосконаленим рідинним паливом із домішками твердого, що спрощує підготовку такої ракети до запуску. Однак росіяни пішли іншим шляхом та використали свої старі Х-22 для підтримки темпу повітряного терору.

Окупанти сподіваються на психологічний ефект

Або ж – вдень 6 травня окупанти відстріляли по Херсону дві ракети (ймовірно) П-800 "Онікс", які влучили в район гідропарку, без жертв.

– це надзвукова протикорабельна ракета із радіолокаційною головкою самонаведення на радіоконтрастні об'єкти. Такі ракети для росіян дефіцитні, призначені для стрільби по морських цілях. До цього моменту їх застосовували переважно для обстрілів портової інфраструктури України.

По "Шахедах" картина більш загальна – Росія почала поставки Ірану винищувачів Су-35СЭ. Схоже, що саме це забезпечує загарбникам більш-менш постійний потік "літаючих мопедів".

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За звітами офіційного ресурсу Military Media Centre, в останні декілька днів росіяни різними видами зброї "дістають" близько 100 об'єктів щодня у різних регіонах. Можливо, саме на "коефіцієнт ефективності" опираються загарбники, коли заряджають чергові ракети в бомбардувальники, більшість з яких (якщо дозвукові) все одно не долітають до цілі.

Орієнтовний ракетний запас росіян можна обчислити в діапазоні до 100 надзвукових Х-22, та до 300 – 400 дозвукових ракет. Якщо брати саме дозвукові, то це еквівалент до 8 – 10 місяців виробництва в режимі воєнного часу, або ж еквівалент до 3 років виробництва в режимі мирного часу.

Якщо підрахунки правильні, то це пояснює неощадливість, з якою росіяни продовжують відстрілювати свої ракети по Україні.

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Цілком можливо, що зараз ворог може розраховувати так – якщо достріляє запас своїх "класичних" крилатих ракет для ударів по нашій інфраструктурі, далі просаджуючи запас її міцності, то початок застосування нових Х-50 дасть психологічний ефект значно вищий, аніж реальні характеристики цієї ракети.

Хоча в підсумку логіка російських терористів може виявитись значно примітивнішою – терор заради терору. Так вони на рівному місці примудрились відстріляти понад 2000 ракет до ОТРК "Ельбрус" в Афганістані та 250 таких же ракет в Чечні, не маючи для цього адекватних цілей.