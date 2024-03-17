Просування передвиборчих гасел, – в ОК "Південь" назвали мету жахливих атак по Одесі

Останніми днями росіяни з особливою жорстокістю б'ють по Одесі. Однак говорити, що ці атаки є відповіддю на масовані удари по російських НПЗ не варто.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Також вона пояснила, чому ворог б’є не лише по портовій інфраструктурі регіону, а й по житлових кварталах.

До теми Якими ракетами найчастіше б'ють росіяни по Одещині: Братчук назвав види

Мета ударів

Росіяни планували подібну агресію на південний напрямок, коли говорили, що просувають свої передвиборчі гасла. І навіть робили спробу повернутися на правий берег Херсону, спромоглися на жалюгідну вилазку на човні з намаганням облаштувати собі плацдарм на правому березі, зауважила Гуменюк.

Однак ще на середині Дніпра українські оборонці змогли протидіяти окупантам і повернути їх "курсом руського воєнного корабля"

Масований режим атак на Південь України розпочався із завершенням повноцінної дії Зернової угоди. Це стало такою відповіддю на ігнорування будь-якої позиції Росії в цьому питанні.

Всі удари по Одещині, як ракетні, так і дронові зосереджені по прибережній території. Спрямовані максимально на пошкодження усіх ресурсів регіону, які дозволяють Одещині навіть в умовах повномасштабного вторгнення піднімати економіку.

Чому б'ють по мирних будинках

Однак, крім портової інфраструктури, останніми днями відбулися страшні влучання в житлові будинки, багатоповерхівки Одеси. Наталя Гуменюк пояснила, що так працюють російські спецслужби, і досі є навербовані люди, що займаються наведення ворожих ракет.

До того ж ворог використовує балістичні ракети, які є неточними, однак протидіяти їм надзвичайно складно.

Ми неодноразово бачили, що ракети ворога мають зовсім не ті тактико-технічні характеристики, які заявлені в підручниках,

– додала Гуменюк.

Наймасштабніший удар по Одесі за останній час: наслідки