Чому росіянам важлива річка Оскіл: військовий пояснив задум ворога
Росіяни посилюють наступальну активність на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог прагне захопити Куп'янськ, який є важливим логістичним центром для армії Росії.
Російські загарбники також хочуть вийти на лівий берег річки Оскіл та повернути втрачені позиції. Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Нагадаємо, що у вересні 2022 року ЗСУ успішно форсували річку Оскіл.
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Росіяни мали інші плани
Річка – це природна перешкода. Якщо вже вибудовувати лінію оборони на тривалий час, то краще це робити по річці, зазначив Маляревич. Нині саме це хоче зробити ворог.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Росіян під тиском Сил оборони восени минулого року були змушені тікати з Куп'янська. Втім, це точно не входило у плани противника. Під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині оборона загарбників посипалася й російська армія втратила значну частину окупованих територій.
Нам (ЗСУ - 24 Канал) вдалося перейти на лівий берег річки Оскіл. Пройти приблизно 20 кілометрів і зупинитися. Тоді сили були лише на це,
– сказав сержант роти ударних БпЛА.
Наразі окупанти хочуть повернути лівий берег річки Оскіл та Куп'янськ, який є логістичним центром. Там проходить залізнична дорога, проте зараз вона не працює.
З Куп'янська недалеко до кордону й для того, щоб підтримувати угруповання на інших ділянках фронту росіянам потрібне це місто. Всі розуміють важливість й цінність цієї території,
– наголосив Маляревич.
Збройні Сили накопичили усі необхідні сили та засоби, щоб стримати противника на Лимано-Куп'янському напрямку.
Чи наважаться окупанти формувати Оскіл: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- Армія Росії активізувалася одразу на кількох напрямках на Сході України. Окупантам зручніше вести бойові дії на Авдіївському, Бахмутському і Лиманському напрямках. У такий спосіб ворог хоче відвернути увагу ЗСУ від Півдня.
- Росіяни намагаються вести штурм на кількох напрямках. Попри це, наші військові продовжують наступальні дії на Сході та Півдні.
- Ворожі війська третю добу поспіль інтенсивно б'ють по Авдіївці. Окупанти прагнуть оточити місто з півдня і півночі. Для цього навіть перекинули під Авдіївку три нові бригади.