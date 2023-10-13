Чому росіянам важлива річка Оскіл: військовий пояснив задум ворога

Росіяни посилюють наступальну активність на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог прагне захопити Куп'янськ, який є важливим логістичним центром для армії Росії.

Російські загарбники також хочуть вийти на лівий берег річки Оскіл та повернути втрачені позиції. Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Нагадаємо, що у вересні 2022 року ЗСУ успішно форсували річку Оскіл.

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Росіяни мали інші плани

Річка – це природна перешкода. Якщо вже вибудовувати лінію оборони на тривалий час, то краще це робити по річці, зазначив Маляревич. Нині саме це хоче зробити ворог.

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Росіян під тиском Сил оборони восени минулого року були змушені тікати з Куп'янська. Втім, це точно не входило у плани противника. Під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині оборона загарбників посипалася й російська армія втратила значну частину окупованих територій.

Нам (ЗСУ - 24 Канал) вдалося перейти на лівий берег річки Оскіл. Пройти приблизно 20 кілометрів і зупинитися. Тоді сили були лише на це,

– сказав сержант роти ударних БпЛА.

Наразі окупанти хочуть повернути лівий берег річки Оскіл та Куп'янськ, який є логістичним центром. Там проходить залізнична дорога, проте зараз вона не працює.

З Куп'янська недалеко до кордону й для того, щоб підтримувати угруповання на інших ділянках фронту росіянам потрібне це місто. Всі розуміють важливість й цінність цієї території,

– наголосив Маляревич.

Збройні Сили накопичили усі необхідні сили та засоби, щоб стримати противника на Лимано-Куп'янському напрямку.

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