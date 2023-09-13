Там противник не найслабший, – офіцер ЗСУ сказав, що відбувається у Бахмуті

Збройні Сили мають успіхи на півдні Бахмута. У ворога вже практично не залишилося шансів для того, щоб захопити місто. Однак росіяни продовжують кидати на Бахмутський напрямок нові ресурси.

Військовий експерт та офіцер ЗСУ Арті Грін розповів 24 Каналу, чому в кремлівського диктатора сформувалась хибна картина щодо успіхів "другої армії світу". Зазначимо, що на так званому Східному економічному форумі, диктатор назвав брехливу інформацію про втрати ЗСУ.

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Там бійня

Український Бахмут став для росіян сакральним місцем, адже армія країни-агресорки втрати там не одну сотню солдатів. Офіцер ЗСУ зазначив, що чотири з чотирьох бригад повітряно-десантних військ Росії воюють у Бахмуті, а також різні приватні військові компанії, "Ахмат", який втік на вибори в окуповані території.

Та біда у них там (у Бахмуті – 24 Канал). Я думаю, ми б могли розв'язувати цю проблему, якби росіяни зважали на втрати. Чим пізніше ми її вирішимо, тим дешевше нам буде. Але ціну доводиться платити щодня, адже там ідуть запеклі бої,

– мовив Грін.

Противник у Бахмуті досить сильний, адже росіяни кидають туди мотивованих військових. Українські бійці мають два ключові напрямки у районі Бахмута – це Кліщіївка й Андріївка з півдня. Наразі у районі Бахмута іде жорстка бійня. Збройні Сили знищують окупантів.

Якщо немає просувань, це не означає, що немає бійні. Там противник не найслабший. Ми намацуємо, але поки важко, ще не знекровили. Починаємо потихеньку вибивати. Якщо ми захочемо вдарити, то ми точно проб'ємо, але це буде занадто дорого,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, у ворога немає шансів на Бахмутському напрямку. У Росії рішення приймають люди, які не розуміють, що відбувається на полі бою. Ймовірно, вгору ідуть команди зі значним спотворенням. Кожен начальник не хоче нести погану звістку і так поки інформація дійде на гору, обростає цукровими подробицями нібито все добре.

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"Можливо, тому Путін і думає, що з обороною "все в порядку". Я впевнений, що з Бахмутом ми закриємо питання, можливо, це буде синхронно зі ще якимсь містом. Я впевнений, що доля Бахмуту і всієї зони буде вирішена цього року", – підсумував Грін.

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