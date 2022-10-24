Окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні: експерт пояснив, чому росіяни тримаються за місто

Українські військові проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. Російські окупанти панічно готуються до оборони Херсона.

Росіяни не готові так просто віддати обласний центр. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Наскільки важливий для росіян Херсон

Він нагадав, що російські війська готують Херсон до вуличних боїв. При цьому самі окупанти розуміють, що втриматися там буде дуже важко.

Військової важливості у Херсоні росіяни зараз вже не вбачають, оскільки ЗСУ з кількох боків тиснуть на місто і відрізають мости. Однак у ньому є політична цінність,

– зазначив Ступак.

Експерт Українського інституту майбутнього провів аналогію з Адольфом Гітлером, який під час Другої світової війни з усіх сил намагався втримати Сталінград.

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"Гітлер тримався за Сталінград зубами. Йому було важливо там втриматися. Військові розуміли, що там нічого робити, але отримали політичну вказівку – триматися до останнього", – сказав ексспівробітник СБУ.

Росіяни на правобережжі Дніпра опинилися в пастці

Він додав, що ситуація на правому березі Дніпра для російських військ лише погіршуватиметься. Адже підвозити туди харчові продукти та боєкомплекти буде дуже важко. А за допомогою барж, поромів або понтонних переправ особливо багато ресурсів не підтягнеш.

Росіяни, які зайшли на правобережжя Дніпра, опинилися в пастці. Хоча їх будуть накачувати пропагандою, що все добре і треба триматися, виконуючи наказ керівництва,

– зазначив Ступак.

Ексспівробітник СБУ додав, що при цьому все військове керівництво буде сидіти на іншому березі – у місцях, куди поки що не дотягуються HIMARS.

Як Україна може пришвидшити звільнення Херсона

Ступак зауважив, що те, як довго триматимуться росіяни на правобережжі Херсонщини, також залежить і від української інформаційної машини.

Якщо ми будемо постійно показувати приклади, як росіяни здаються у полон, до них нормально ставляться, то у російських військових все більше закрадатиметься питання: "А навіщо ми тут сидимо?"

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він додав, що Україна має постійно підтримувати градус сумнівів в окупантів. Це змусить їх робити вибір: або загинути, або вийти з оточення і здатися у полон.

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