Вони змушені, – військовий експерт назвав мету "оперативної паузи" ворога

Збройні Сили України масово знищують склади окупантів з боєприпасами. Тому російське керівництво заявило, що вони беруть "оперативну паузу". Експерти кажуть, що окупанти змушені це зробити, бо не можуть наступати.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він каже, що окупанти вичерпали свій наступальний потенціал.

До теми Війна має закінчитись тільки на умовах України, – Подоляк назвав їх

За його словами, окупанти ще можуть проводити штурмові дії, але лише на окремих ділянках одного напрямку.

Їм потрібне підсилення для того, щоб мати успіх у наступальній операції. Тому на кожному етапі треба вводити нові сили для нарощування зусиль. Проте у них такої можливості немає,

– заявив військовий експерт.

Жданов переконаний, що росіяни змушені сьогодні перейти до "оперативної паузи", щоб накопичити резерви і поставити їх на передній край фронту.

Він додав, що те, що ЗСУ знищили склади з боєприпасами та технікою окупантів, найближчим часом вплине на активність бойових дій на передньому краї противника.

"Обмаль боєприпасів, обмаль топлива скажеться на боєздатності частин на передовій", – вважає експерт.

Жданов про знищення складів та "оперативну паузу" окупантів: відео



До слова, днями російське міністерство оборони офіційно заявило, що бере паузу в бойових діях у війні проти України. Таке рішення аргументують необхідністю здійснити "поповнення бойових можливостей" підрозділів російської армії.

Про зменшення активності окупантів вказують і аналітики з американського Інституту дослідження війни. Там відзначили, що вперше за 133 дні війни російське міноборони не похвалилося жодними успіхами.