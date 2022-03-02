Чому російські окупанти поводяться як варвари

Ще один "прекрасний" бік агресії Росії – варварство по відношенню до пам'ятників, культурних цінностей, спадщини нашого і не лише нашого народу.

Музей Приймаченко знищили. Бабин Яр обстріляли. Поруйнували унікальну Площу Свободи у Харкові. Все це - без зрозумілих суто військових цілей.

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І взагалі без зрозумілих цілей, окрім одної – тупо нищити все підряд та упиватися цим.

Кобзар у Бородянці – свідок злочинів окупантів / соцмережі

Не шизофренія, а план

На цьому тлі інформація про плани знищення Софії Київської уже не видаються шизофренічною маячнею, а справді можуть бути частиною "Генерального плану" по примусу нас до капітуляції шляхом нищення, зокрема, і культурного спадку.

От від якої орди ми зараз самі прикриваємо Європу. Там би їм, звісно, теж було б де "погуляти".

Росіяни бомблять центр Харкова – дивіться відео: