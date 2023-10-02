Їх обов'язково знайдуть, – Світан сказав, чому російські військові йдуть на співпрацю
Відомо про окремі випадки, коли російські військові добровільно йдуть на співпрацю або з українською розвідкою, або їдуть за кордон та здаються західним спецслужбам. Вони розуміють, яким буде їхнє майбутнє, якщо вони продовжать брати участь у воєнних злочинах Росії.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зауважив, що воєнні злочини не мають терміну придатності, усіх винних знайдуть.
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"Вони розуміють, що якщо не вийдуть з цієї російської ініціативи знищення України, геноциду українського народу, то воєнні злочини не мають терміну придатності, їх обов'язково знайдуть. Така робота проводиться нашими спецслужбами: СБУ, ГУР, Службою зовнішньої розвідки", – сказав він.
Тенденція з позитивною динамікою
Як зазначив Роман Світан, головне, що ці російські військові покидають поле бою. Нещодавно посольству США здався льотчик росгвардії Гавриченко з позивним "Гавр". Льотчик – це серйозна бойова одиниця. Однак у цю тенденцію може ввімкнутися КДБ.
КДБ зараз ввімкнеться у такі моменти. Тобто це можна 1 – 3 людини так вивезти, а реально вони зараз перекриють механізм виїзду, зокрема, льотного складу за межі Росії. Або залишати сім'ї, якщо хтось виїжджає. Вони механізм відпрацюють, але тенденція є. Вона з позитивною динамікою,
– вважає військовий експерт.
Льотчик росгвардії здався посольству США
- Льотчик Росгвардії Гавриченко з позивним "Гавр" під час своєї відпустки здався посольству США. Він поїхав з родиною у Дубай, де пішов до американського посольства. Він заявив, що не хоче воювати проти України та виявив готовність до співпраці з американськими спецслужбами.
- Про втечу "Гавра" стало відомо 1 жовтня. Він буцімто навмисне скористався відпусткою, щоб вилетіти до ОАЕ. За наявними даними, сама відпустка Гавриченка була в кінці вересня.
- Зазначається, що в авіаційній ескадрильї росгвардії, де служив Гавриченко, зараз активно працює ФСБ. Наразі намагаються встановити всі обставини втечі російського льотчика, проводять допити, обшукують особисті речі та оглядають телефони.
- У ФСБ припускають, що до втечі "Гавра" схилив його друг і колишній однокурсник Антон Васильєв – льотчик 610-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу (військова частина 41520, Іваново). На початку повномасштабного вторгнення він виїхав з Росії, зараз він живе у Лос-Анджелесі, США.
- Зауважимо, що нещодавно російський пілот Максим Кузьмінов здався Україні разом із Мі-8, наповненим запчастинами до російських винищувачів. Ця спецоперація отримала кодову назву "Синиця".