Війна не завершиться у 2025 році: що на це вказує

Низка західних експертів та видань прогнозують завершення російсько-української війни у 2025 році. Втім, це надто оптимістичні очікування, яким навряд чи судилося здійснитися.

У розмові з 24 Каналом голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк назвав причину, яка вказує на те, що війна в Україні не завершиться цьогоріч. Зазначимо, кореспондент Sky News Івор Беннетт вважає, що у 2025 році повномасштабна війна в Україні буде остаточно зупинена.

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Скільки ще може тривати війна

На авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня відбудеться 25 засідання Контактної групи з оборони України, під час якого збираються визначити оборонні спроможності України на підтримку сил стримування до 2027 року.

У Пентагоні уточнили, що міністр оборони США Ллойд Остін хоче зібрати 8 лідерів коаліційних сил і засобів контактної групи та схвалити дорожні карти, які сформулюють потреби та цілі українських військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, інформаційних технологій і безпеки на морі до 2027 року.

До 2027 року, тобто на весь 2025 та 2026 роки,

– наголосив Романюк.

До слова, засідання Контактної групи з питань оборони України 9 січня буде останнім для Остіна. Проте у Пентагоні запевняються, що міністерство оборони США не закриває групу – її робота продовжиться.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що сподівається на те, що при президентстві Дональда Трампа продовжить діяти формат "Рамштайн".