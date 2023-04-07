Китай тримає руку на пульсі: чому Сі Цзіньпін не поспішає розмовляти із Зеленським

Китай не дозволяє світу диктувати йому умови. Це стосується зокрема і позиції Пекіна у питанні війни Росії проти України. Тож розмова Сі Цзіньпіна та Зеленського відбудеться лише тоді, коли Китай сам цього захоче.

Про це 24 Каналу експертка зі Східної Азії, магістерка зовнішньої політики Наталія Бутирська. Вона наголосила, що Сі Цзіньпін погодиться на розмову із Володимиром Зеленським, коли зможе отримати від цього вигоду для себе.

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Вичікувальна позиція Китаю

Політика Китаю зараз така, що вони самостійно ведуть зовнішній курс, а тому ніхто не може їм диктувати, з ким співпрацювати, переконана Наталія Бутирська. Це зокрема стосується співпраці Китаю з Росією, не залежно від того подобається Заходу чи ні.

В цьому випадку багато говорять про те, що Сі Цзіньпін мав би поговорити із Володимиром Зеленським. Для внутрішньої та зовнішньої аудиторії Китаю, проведення цієї розмови буде таким, наче Сі перебуває під тиском Заходу,

– пояснила експертка зі Східної Азії.

Тож з одного боку лідер КНР не відмовляється від перемовин з Україною, але з іншого – планує знайти слушний час, коли це виглядатиме як особиста ініціатива Китаю.

Наталія Бутирська про наміри Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським: дивитись відео

Миротворча місія для Сі

Зараз спостерігається тенденція Китаю бути активнішими у загальносвітових глобальних процесах. Це стосується й розмов про владнання "конфлікту" між Росією та Україною.

"З іншого боку ми не бачимо конкретних кроків Китаю як перемовника. Тобто Китай не запропонував ні своєї кандидатури як посередника, ні майданчика для перемовин, як це зробила Туреччина, наприклад. Ми не бачимо бажання активно діяти", – зазначила Бутирська.

Вочевидь, додала експертка, після розмови з Путіним Сі Цзіньпін відчув, що на сьогодні жодна зі сторін не готова поступитися своїми інтересами у цьому "конфлікті". Тобто зараз не час для Китаю втручатися, адже він не отримає зиску, якого б хотів.

Китай хоче виглядати миротворцем, який може владнати конфлікт, який не вдалось владнати, наприклад, Сполученим Штатам,

– наголосила Наталія Бутирська.

Експертка наводить приклад Ірану та Саудівської Аравії, тому що це перша вдала медіація Китаю як міжнародного гравця. Розмова між країнами відбулась в той момент, коли сторони були готові до неї. У такий спосіб "легким посередництвом" Китай забрав собі лаври перемоги над США.

У випадку з Україною така ситуація поки не склалась, тому поки Китай спостерігає, тримаючи руку на пульсі. Наталія Бутирська підсумувала, що Пекіну важливо, щоб його думка була врахована у глобальних політичних процесах, але водночас він не хоче ризикувати своєю репутацією.

Ймовірна розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна: що відомо

Володимир Зеленський 29 березня запросив Сі Цзіньпіна до України. Президент України висловив бажання поговорити з лідером Китаю, адже остання їхня розмова відбулася ще до повномасштабного вторгнення.

У Пекіні миттєво відреагували на запрошення Зеленського. У посольстві Китаю повідомили, що продовжують підтримувати діалог зі всіма сторонами "українського питання".

Під час переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном у Пекіні Сі Цзіньпін сам заявив, що готовий поговорити із Володимиром Зеленським.

10 березня Іран та Саудівська Аравія домовилися про відновлення дипломатичних відносин. Цьому передували переговори, що відбулися у Пекіні. Китай виступив посередником між країнами.