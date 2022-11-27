У владі Білорусі були лише Лукашенко та Макей: чому смерть глави МЗС – не випадкова

Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Цю інформацію підтвердив прессекретар МЗС Анатолій Глаз.

В ефірі 24 каналу консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус нагадав, що колись сказав Сталін. Якщо якась випадковість привела до політичних наслідків, вона не може вважатися випадковістю. Експерт зазначив, що така ж сама ситуація зі смертю Макея.

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"Є питання до читачів: чи знають вони прізвище премʼєр-міністра Білорусі? Я спеціально подивився – це Головченко. Чому? Тому що я не знав. Для мене в Білорусі було 2 людини: Лукашенко та Макей", – наголосив Іван Ус.

Якщо Лукашенко уособлював проросійський напрямок розвитку Білорусі. Макей якраз уособлював певне бажання цієї країни рухатися не на Захід, але принаймні зберігати гарні стосунки із Заходом,

– пояснив Ус.

Він зазначив, коли тепер не стало Макея, чи буде на цій посаді людина, яка також буде уособлювати цей напрямок.

Стосунки України та Білорусі

Експерт розповів, що мав нараду з експертами з Білорусі, які були непровладними, а тими, хто опозиційно налаштований й знаходяться у Європі. Разом вони розмірковували, чи можуть бути нормальні стосунки України та Білорусі.

"Дуже багато в нашому просторі опинилося про так званий Балто-Чорноморський союз. Фактично це повернення до часів Речі Посполитої, коли була Польща, Литва й Україна. Але в цьому союзі не вистачає ще однієї країни – Білорусі. Ось це майбутнє, в яке дуже хочеться вірити, що воно буде. Й наявність людей, таких як Макей, дозволяла міркувати, що це можливо – зараз, на жаль, це під питанням", – повідомив експерт.

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