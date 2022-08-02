У розвідці пояснили, чому перелік загиблих і поранених в Оленівці може бути неточним
Україна після теракту в Оленівці звернулася до росії, щоб та надала офіційні списки загиблих і поранених українських військовополонених. Та в кремлі досі не дали офіційну відповідь та опублікували непідтверджені списки в інтернеті.
Україна опрацьовує списки, які росія оприлюднила в односторонньому порядку
Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, після теракту в Оленівці до російської сторони звернувся Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими щодо надання інформації списків загиблих і поранених
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На жаль, досі не отримано офіційних відповідей. Ми можемо оперувати лише тими даними, які росіяни оприлюднили у мережі Інтернет,
– сказав Андрій Юсов.
Представник ГУР Міноборони розповів, що Україна опрацьовує списки, які росія оприлюднила в односторонньому порядку. Повідомляється, що збираються дані з інших джерел.
Андрій Юсов наголосив, що підстав довіряти й говорити, що ці списки підтверджені – немає. Він розповів, що під час перевірки списків, які оприлюднили росіяни, серед поранених є ті українські бійці, які вже були поранені до теракту в Оленівці.
Також, як сказав Юсов, щодо цих полонених були домовленості щодо обміну найближчим часом. Він підкреслив, що на момент теракту поранені українські полонені мали перебувати в лікарні, а не в колонії Оленівки.
Тому українська сторона не може говорити про підтвердженість списків загиблих і поранених в Оленівці.
Україна наполягає, щоб поранених і загиблих повернули додому
Водночас Україна наполягає, щоб поранених внаслідок теракту повернули додому й надали медичну допомогу. Для цього є відповідний запит. Також Україна намагається повернути тіла загиблих.
Проте росія затягує процес, аргументуючи це слідством. Та в ГУР Міноборони висловили сумніви щодо слідства, оскільки росія не допускає міжнародні організації й затягує час.
росія не поводиться як країна, яка хоче довести свою непричетність до злочину,
– резюмував Юсов.
Теракт в Оленівці: що відомо
- 30 липня у російських ЗМІ з'явилася інформація про атаку на колонію в Оленівці, де окупанти утримували українських військовополонених з "Азовсталі".
- У росії заявили про загибель понад 40 українських полонених. Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що розслідують теракт. За даними слідства, загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення.
- Українські розвідники інформували, що за теракт в Оленівці відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". Також у розвідці повідомили, що теракт в колонії – не випадковість. 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, щоб перевірити умови утримання військовополонених.
- За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю.
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