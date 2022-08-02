У розвідці пояснили, чому перелік загиблих і поранених в Оленівці може бути неточним

Україна після теракту в Оленівці звернулася до росії, щоб та надала офіційні списки загиблих і поранених українських військовополонених. Та в кремлі досі не дали офіційну відповідь та опублікували непідтверджені списки в інтернеті.

Україна опрацьовує списки, які росія оприлюднила в односторонньому порядку

Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, після теракту в Оленівці до російської сторони звернувся Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими щодо надання інформації списків загиблих і поранених

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На жаль, досі не отримано офіційних відповідей. Ми можемо оперувати лише тими даними, які росіяни оприлюднили у мережі Інтернет,

– сказав Андрій Юсов.

Представник ГУР Міноборони розповів, що Україна опрацьовує списки, які росія оприлюднила в односторонньому порядку. Повідомляється, що збираються дані з інших джерел.

Андрій Юсов наголосив, що підстав довіряти й говорити, що ці списки підтверджені – немає. Він розповів, що під час перевірки списків, які оприлюднили росіяни, серед поранених є ті українські бійці, які вже були поранені до теракту в Оленівці.

Також, як сказав Юсов, щодо цих полонених були домовленості щодо обміну найближчим часом. Він підкреслив, що на момент теракту поранені українські полонені мали перебувати в лікарні, а не в колонії Оленівки.

Тому українська сторона не може говорити про підтвердженість списків загиблих і поранених в Оленівці.

Україна наполягає, щоб поранених і загиблих повернули додому

Водночас Україна наполягає, щоб поранених внаслідок теракту повернули додому й надали медичну допомогу. Для цього є відповідний запит. Також Україна намагається повернути тіла загиблих.

Проте росія затягує процес, аргументуючи це слідством. Та в ГУР Міноборони висловили сумніви щодо слідства, оскільки росія не допускає міжнародні організації й затягує час.

росія не поводиться як країна, яка хоче довести свою непричетність до злочину,

– резюмував Юсов.

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