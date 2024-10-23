Чому США забороняють Україні бити ATACMS по Росії: Остін назвав ще одну причину
23 жовтня 2024, 13:14Читать новость на русском
Джерело:Fox News
США не дозволяють Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по Росії, бо вважають, що Кремль вже перемістив цілі за межі радіуса дії ракет.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю Fox News.
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"Я думаю, що в українців є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять", –сказав міністр оборони США.
Глава Пентагону додав, що Україна має багато можливостей, які США надали в плані безпілотників.
Чи може Україна завдавати удари по Росії
- Варто зазначити, що США та Британія обмежують можливості використання Україною далекобійних ракет ATACMS та Storm Shadow, які передали ЗСУ.
- Союзники не схвалюють удари по цілях у середині Росії через загрозу ескалації.
- Зокрема, через побоювання ескалації канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.