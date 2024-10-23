Чому США забороняють Україні бити ATACMS по Росії: Остін назвав ще одну причину

США не дозволяють Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по Росії, бо вважають, що Кремль вже перемістив цілі за межі радіуса дії ракет.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю Fox News.

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"Я думаю, що в українців є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять", –сказав міністр оборони США.

Глава Пентагону додав, що Україна має багато можливостей, які США надали в плані безпілотників.

Чи може Україна завдавати удари по Росії