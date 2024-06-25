У Міненерго пояснили, чому зріс дефіцит і почали частіше вимикати світло

Передусім причиною є атаки Росії на об'єкти енергетики. Зокрема з понеділка відключень стало більше через останню суботню атаку.

Заступниця міністр енергетики Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону розповіла, що під час останньої атаки 22 червня ворог атакував об'єкти оператора системи передачі електроенергії. Це ще більше ускладнило ситуацію. У вихідні споживання не таке велике, як під час робочих буднів, коли працює і промисловість. Тому усі наслідки українці відчули вже з понеділка. Про це пише 24 Канал.

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Дефіцит в енергосистемі продовжується

Оператор системи передачі — організація, що є транспортувальником електроенергії на національному або регіональному рівні.

Гринчук розповіла, що станом на сьогодні, 25 червня, дефіцит в енергосистемі продовжується і генерація в енергосистемі недостатня. Також зростає споживання через спекотну погоду.

На жаль, відремонтувати пошкодження, особливо за останні атаки, не так швидко вдається, однак ми цим займаємось,

– сказала Світлана Гринчук.

Вона також висловила розуміння з приводу того, що в багатьох українців тривалий час відсутнє світло.

Ми постійно з місцевими органами влади й операторами систем розподілу на місцях намагаємось удосконалювати ці графіки (відключень – 24 Канал), враховуємо всі скарги наших споживачів для того, що покращувати ту ситуацію, яка є,

– сказала вона.

Чиновниця також нагадала, що наразі в ремонті перебувають низка атомних блоків. Енергетики готують ядерні об'єкти до проходження опалювального сезону саме влітку, адже всі вони повинні бути в задовільному стані під час опалювального сезону.

Зимою навантаження на енергосистему буде значно більшим. І всі потужності енергосистеми потрібні будуть в значно більшій кількості. Коли їх виведуть з ремонту, а ситуація з генерацією електроенергії покращиться.