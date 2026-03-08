Тривалий час жіночий персонаж мав щось уособлювати: подолання, незалежність, боротьбу або перемогу над обставинами. Сам факт, що жінка опинялася в центрі сюжету, уже трактувався як жест сили, і культура охоче підтримувала цю логіку, пропонуючи дедалі нові історії про витривалість і здатність "впоратися". Але поступово стало помітно, що читачів починають хвилювати інші речі. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зауважте Читання – не втеча від реальності: книжка, яка врятувала мене у лютому 2022-го

Як трансформується образ сильної жінки

Найсильніший відгук викликають тексти, у яких героїня нічого не доводить і навіть не виглядає впевненою у власних рішеннях. Коли ми видавали роман "Американа" Чімаманди Нгозі Адічі, розмови з читачами майже ніколи не стосувалися успіху Іфемелу – головної героїні.

Люди говорили про досвід життя між кількома ідентичностями, про втрату відчуття дому, про необхідність постійно переосмислювати себе залежно від середовища. Інтерес був спрямований не до сили персонажки, а до її невизначеності – стану, який раніше вважався слабкістю, а тепер знайомий майже кожному.

Схожа реакція виникала навколо книги Сандри Сіснерос "Будинок на Манго-стріт", у якій немає великого прориву чи драматичної перемоги. Її напруга народжується з дуже простого питання: ким можна стати, якщо навколишній світ не пропонує для цього готового сценарію?

Іноді ця зміна особливо помітна під час книжкових подій. Після зустрічей читачки підходять не для того, щоб поговорити про "сильних героїнь", а щоб сказати, що впізнали себе у розгубленості персонажки, у її сумнівах або навіть у неправильних рішеннях. І майже завжди це звучить як полегшення – ніби культура нарешті дозволила бути недостатньо зібраною, недостатньо впевненою, недостатньо героїчною.

Навіть популярні трилери змінилися. У "Зникла безвісти" Марії Міняйло увагу утримує не небезпека як така, а моральна складність героїні, яка не намагається бути симпатичною або правильною. Сучасний читач більше не очікує від жінки в сюжеті етичної бездоганності; переконливість виникає там, де з'являється суперечність.

Мені здається, що література тут лише наздогнала реальність. За останні роки я бачу навколо жінок, які керують компаніями під час війни, запускають нові проєкти в умовах повної невизначеності, змінюють життя швидше, ніж встигають це осмислити.

І майже ніхто з них не говорить про себе як про сильну людину. Усередині цей досвід виглядає значно прозаїчніше – як послідовність рішень, які просто потрібно приймати.

Можливо, саме тому образ сильної жінки поступово втрачає переконливість. Він занадто завершений для світу, у якому більшість історій лишається відкритою. Сучасна героїня цікава не тому, що витримує більше за інших, а тому, що дозволяє собі сумніватися, змінювати напрямок і не мати остаточних відповідей.

Як видавчиня я дедалі частіше бачу, що найважливіші книжки сьогодні не пропонують рольових моделей. Вони створюють простір упізнавання – можливість побачити власний досвід без необхідності перетворювати його на історію перемоги. І, можливо, саме це є головною зміною: жінка більше не повинна бути сильною, щоб залишатися центральною фігурою історії. Достатньо того, що її досвід визнається важливим сам по собі.