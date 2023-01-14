У Кремлі увірвався терпець: чому Суровікіна замінили на Герасимова

У військовому командуванні Росії відбулись чергові зміни. У Кремлі увірвався терпець і Суровікіна замінили на Герасимова.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Інститут вивчення війни говорить про те, що Прігожин б'ється не за Соледар, а за прихильність Путіна.

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Перша фаза війни

Ступак зазначив, що вторгнення в Україну наприкінці лютого інспірувалось Путіним, його оточенням, ФСБ, розвідкою. Саме тому вона називається "операція", а не "війна", бо спецслужби планують операції максимум на 2 місяці.

Доручили планування й реалізацію генштабу, але під певним "дахом" з боку спецслужб. Вони почувались бадьоро, бо їм здавалось, що все буде класно, чітко. Там Медведчук, там Деркач, там московські попи встануть, вийдуть, заколот, переворот, Зеленський втече,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Друга фаза війни

Він продовжив, що у червні – липні військових почали знімати з посад і дивитись у бік ПВК. Їх у Росії є багато, не лише "Вагнер", а ще "Редут", "Русичі", "Єнот" тощо. Найвпливовіший, звісно, Прігожин, який є людиною Ковальчук. Ковальчук має антизахідні погляди, як Путін, і за його кошт фінансується ПВК "Вагнер".

"ПВК сказала, що може зробити все те, що не змогли зробити російські військові, але їй треба важка техніка, амуніція, літаки, гелікоптери, люди. У ПВК "Вагнера" на початку війни були люди з-поміж тих, хто раніше воював у Африці, Сирії, вони були досить підготовлені", – наголосив експерт Українського інституту майбутнього.

За його словами, ЗСУ скоротили кількість таких російських військових, і ПВК отримала згоду набирати зеків. Вони не рахуватимуться, як втрати, їм необов'язково платити тощо. Тож, і цими силами Прігожин ось уже 7 місяців намагається захопити Бахмут.

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Третя фаза війни

Як зазначив колишній співробітник СБУ, терпець у Кремлі увірвався. Генерали, яких Прігожин матюкав, об'єднались і дотиснули Путіна. Першим дзвоником було повернення Лапіна, тепер же зміна Суровікіна на Герасимова.

Для Прігожина це "чорна мітка", як у піратів. Він розумів, що тепер йому повністю кінець, у випадку, якщо він не отримає швидкої перемоги на Бахмуті. Бахмут потім видозмінився в Соледар. Ось саме з тим, що його почали підтискати ззаду, Прігожин почав так люто битися і класти стільки росіян, аби захопити бодай якісь позиції ЗСУ,

– підкреслив Ступак.

Він додав, що загалом у Росії відбуваються дивні події. Зокрема, Прігожин звітує, що захопив Соледар. Наші військові це спростовують. Та щобільше навіть російське міноборони не підтверджує цього.

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