Кулеба розповів, чому країни Європи зацікавлені у поразці Росії

Весь цивілізований світ підтримує Україну у війні проти Росії. Наша держава є гарантом безпеки, тож країни Європи неабияк зацікавлені у перемозі України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що країни Центральної Європи, як ніхто інший зацікавлені в тому, "щоб назавжди зупинити реваншистську Росію та вигнати російських терористів з нашого безпекового та соціального простору".

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Що чекало б на Україну, якби росіяни захопили Київ

Кулеба сказав, що якби російський план "Київ 2022" реалізувався, то світ знову побачив би Прагу 1968 та Будапешт 1956. І, можливо, каже міністр, це було б у ще більш нелюдській та кривавій формі.

Довідково. 21 серпня 1968 року розпочалась окупація Чехословаччини військами так званого Варшавського договору (військами СРСР). Того дня на територію Чехословаччини увірвалось 6300 танків, також тисячі радянських вояків, багато з яких не знали, до якої країни і з якою метою вони прибули.

За окремими даними, до пів мільйона радянського війська було розміщено по всій країні, а в місті Міловіце розгорнув свою роботу штаб Центральної групи військ.

За його словами, фальшиві пропозиції Росії щодо переговорів – це пастка для України, Європи та всього світу.

Вбивці і терористи, які напали на суверенну країну, намагаються видати себе за миротворців. Москва не прагне справедливого та стійкого миру. Росії потрібен період охолодження, щоб відновити свій військовий потенціал, а потім відновити агресію з новою силою,

– заявив міністр.

Він зазначив, якщо міжнародна спільнота погодиться виконувати Статут ООН, то Росія повинна буде почати реальні переговори і вивести свої війська з усіх українських територій.

Кулеба переконаний, що лише спільними зусиллями світ змусить Москву повернутися до дипломатії, поважати міжнародне право та нарешті завершити цю війну – не новою відстрочкою, а тривалим миром.

Як світ допомагає Україні протистояти Росії