У Курській області українські військові взяли у полон кадирівців. Водночас чеченці, які згодом будуть займатися звільненням Ічкерії від російського режиму, відмовляються воювати проти українців.

Про це 24 Каналу розповів голова уряду Ічкерії в еміграції Ахмед Закаєв. За його словами, є ціла програма, яка проводиться спільно з керівництвом України, щоб чеченці ставали на бік України.

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"Ми таку роботу проводили та проводимо з ними. Ті, хто не заплямовані чеченською, українською кров'ю – це чеченці, яких ми свого часу будемо залучати для деокупації нашої країни, відновлення нашої державності", – сказав він.

Уряд Ічкерії проводить програму разом з Україною

Ахмед Закаєв зазначив, що є ті, кому не місце у чеченській спільноті, які повинні бути покарані за свої злочини. Але є сотні, тисячі людей, з якими працюють та закликають їх ставати на бік України. Це вдавалось зробити не лише щодо Курської області.

Ми це робимо разом з керівництвом України. Є ціла програма, щоб люди переходили на бік українців. Ми, зі свого боку, проводимо з ними обов'язкову роботу, переконуємо цих молодих людей, що ставати на бік українців – це не зрада. Це піти від можливих злочинних дій, до яких їх зобов'язує російська імперія та окупаційні структури,

– пояснив він.