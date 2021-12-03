Чому "тисячу Зеленського" не дадуть готівкою: пояснення Офісу Президента

Володимир Зеленський анонсував виплати українцям, які двічі щепилися від COVID-19. Однак її точно не виплачуватимуть "живими" грошима, бо існує ризик виведення їх з економіки та зростання інфляції.

Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко у коментарі "Дом". Водночас він нагадав, гроші надходитимуть і витрачатимуться через систему "Дія".

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От опозиція каже – дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт,

– сказав він.

Посадовець підкреслив, що, видаючи "живі" гроші, не можливо проконтролювати, на що вони підуть.

"Тисячу надаватимуть через систему "Дія", а сфери, на які можна її витратити, будуть обмежені, бо одна з цілей програми – підтримати тих, хто найбільше страждає", – додав Олег Устенко.

"Тисяча Зеленського": що відомо

Володимир Зеленський пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".

За словами президента, за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Водночас можна буде купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Програма стартує 19 грудня, на неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Так, держава забезпечить можливість отримати гроші усім вакцинованим проти коронавірусу.

Радник президента зазначив, що найсерйозніше завжди страждає сектор послуг.