Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог та військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк, зауваживши, що дії Трампа не надто відрізняються від його попередника – Джо Байдена. Натиснути на Росію для закінчення війни президент США все ж може, однак для цього потрібна важлива зміна.

Дивіться також Закликав Україну змиритися: Politico пояснило пост Трампа про "цікаві часи попереду"

Чому США досі не натиснули на Росію?

Дональд Трамп з початку своєї каденції неодноразово висловлював двояке ставлення до війни Росії в Україні. Нещодавно американський президент погрожував Кремлю нищівною реакцією, якщо до 8 серпня не буде укладено мирної угоди. Втім анонсованих наслідків не було. Ба більше, Трамп навіть зустрівся з російським диктатором на Алясці, стверджуючи про нібито прорив у переговорах.

Насправді ж кровожерливість Росії нікуди не зникла, а США досі натиснули на Путіна, аби той завершив війну.

Поки США будуть зацікавлені у збереженні Росії як цілісного державного суб'єкта, ми далі будемо у цих "гойдалках". Якщо ж США будуть свідомі того, що Росія має завершити так, як Радянський Союз, то, повірте, незалежно від президента, Штати будуть набагато динамічнішими та ефективнішими,

– наголосив Олександр Антонюк.

Політолог зауважив, що не бачить великої відмінності у діях Дональда Трампа та Джо Байдена. Окрім, звісно, перманентного бажання чинного президента США зустрітись чи зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Втім стратегічно США не змінили свій підхід щодо України.

Зокрема, наша держава продовжує отримувати рівно стільки військової допомоги, скільки потрібно, аби тримати якісну оборону. Але цього, очевидно, недостатньо для того, аби перемогти ворога.

"США не будуть повністю готовими змінити свою парадигму. Припускаю, що війну намагатимуться заморозити. Хоч зараз ера заморожених війн потроху завершується. У цьому контексті для нас гарним прикладом є азербайджансько-вірменський конфлікт, який на сьогодні є вирішеним", – зауважив політолог.

Протистояння Азербайджану та Вірменії

Вірмено-азербайджанський конфлікт почався у кінці 1980-х років. Предметом територіальних суперечок між країнами став регіон Нагірного Карабаху, який згідно з міжнародним правом належить Азербайджану, але населений переважно вірменами. За цей регіон розпочалась кривава війна наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Хоч зрештою було оголошено припинення вогню, та сторонам так і не вдалося домовитись про мирний договір.

У вересні 2023 року Азербайджан провів антитерористичну операцію, у результаті якої було ліквідовано самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку, а регіон був повернутий під повний контроль Азербайджану.

Вже 8 серпня 2025 року у Білому домі Вірменія та Азербайджан підписали мирний договір за посередництва Дональда Трампа. Чому це важливо і як ця угода стала фактичним приниженням Росії – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зараз Україні необхідно посилювати власні переговорні позиції. На думку політолога, наші зусилля також мають бути спрямовані на створення регіонального безпекового блоку.

"З боку США нам потрібно досягнути максимуму, коли Трамп буде готовий оголосити повноцінний ленд-ліз. Це означає, що ми зможемо обирати ту номенклатуру зброї, яка нам необхідна, а європейці, сподіваємося, будуть це фінансувати, адже мовиться і про їхню безпеку", – підсумував Антонюк.

Зауважимо, що європейці справді активно долучаються до фінансування допомоги для України. Мовиться не лише про зброю, яка потрібна для фронту, але й оборонні системи. Наприклад, Норвегія та Німеччина спільно профінансують закупівлю двох систем Patriot для України.

Якою є позиція Трампа щодо закінчення війни?