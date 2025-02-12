Трамп зробив репост заяви Путіна: що ховається за діями лідера США

Президент США Дональд Трамп перепостив заяву кремлівського диктатора Владіміра Путіна про те, що Європа "встане біля ніг хазяїна". Американський лідер уміє спочатку лестити своїм опонентам, а потім накладати на них санкції, тарифи і так далі.

Трамп готовий спочатку надавати зовнішню частину своїм опонентам, щоб досягнути результату, якого він насправді хоче. Таку думку 24 Каналу озвучила політологиня-американістка Олександра Філіппенко.

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"Трамп сміється над Путіним"

Олександра Філіппенко зазначила, що вже не вперше Трамп робить своїм опонентам якісь приємні зовнішні дії. Зокрема, так було із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та Північної Кореї Кім Чен Ином.

Лідер Штатів розуміє, що для Путіна важлива зовнішня картинка. Зокрема, діалог, похвала, нібито хороші відносини. Всередині ситуація може кардинально відрізнятися.

Трамп, як бізнесмен, готовий надати зовнішню частину для того, щоб досягнути результату, якого він насправді хоче. Такі репости Трампа є дуже емоційними. Це людина, яка любить посміятися над кимось. Він дуже явно це робить щодо усіх своїх опонентів,

– вважає політологиня-американістка.

За її словами, варто спиратися на позиції важливих людей в адміністрації Трампа, які щось вирішують у зовнішній політиці. Є безліч матеріалів у західних ЗМІ, що значна частина оточення президента США виступають за посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, у своєму пості у соціальній мережі Truth Social Дональд Трамп розмістив фотографію Путіна й посилання на публікацію CNBC, де цитуються слова російського диктатора з інтерв'ю пропагандистським ЗМІ. Так званий очільник Кремля заявив, що "Трамп швидко наведе лад", він переконаний, що Європа швидко "опиниться біля ніг господаря" після того, як президент США запровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю. Американський лідер це висловлювання ніяк не прокоментував.