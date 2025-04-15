Пінгвіни вже неактуальні: чому Трамп атакує Зеленського і до чого тут Віткофф

Трамп тимчасова перемикнувся із руйнування світової економіки і знову взявся робити нерви українцям.

Що Путін міг наговорити Віткоффу

Тепер стало зрозуміло, чому Дональд Трамп раптом знову взявся атакувати Володимира Зеленського і Джо Байдена (хоча для останнього йому і причин не треба), звинувачуючи Україну у тому, що на Україну напала Росія. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Судячи з усього, Трамп поговорив зі своїм другом Стівом Віткоффом, який дуже добре посидів із Владіміром Путіним. І тепер розповідає всім, що вони близькі як ніколи, скоро буде супер-пупер партнерство. А ще що є якісь ідеї Путіна, які сподобалися Віткоффу, про українські 5 областей і навіть про 5-ту статтю НАТО. Останнє має зробити нерви не тільки українцям, але й країнам Балтії.

Так солодко наспівав цей Віткофф своєму другу Трампу, що той навіть забув, що він найкращий укладач угод у світі, і не підхопив ідею продати зброю Україні на пару десятків мільярдів доларів. Що, певно, дуже здивувало американських виробників зброї, які зазвичай були республіканцями.

Що там Віткофф почув від Путіна? Певно, російський диктатор розповів, що він, звісно, взагалі не проти миру, але хоче відразу сталого миру, на 100% миру, вічного миру і вічного партнерства. Дуже вигідного партнерства, особливо для нью-йоркських девелоперів. А для цього всього лише і треба, що змусити Україну капітулювати й віддати Херсон і Запоріжжя. Тоді Україна втратить "лише" 25% території, про які якраз згадав Трамп у своїх заявах.

От тому, мовляв, Путін ніяк не йде на ці півміри з припиненням вогню. Так що не треба на нього сильно злитися, а просто зрозуміти і прийняти. От Віткофф і зрозумів. Скільки там йому ще аргументів насипали – невідомо.

Звісно, Віткофф переказав Трампу від Путіна, що удар по Сумах був "просто помилкою". А хто ж не помиляється? Хіба що тільки Трамп, який ніколи не помиляється і ніколи не програє у гольф.

Тепер Віткофф каже, що вони разом з Трампом і Путіним на порозі чогось дуже важливого. Весь світ чекає. Завмер в очікуванні.

Трамп буде й далі тиснути на Україну

Якщо Україна не погодиться на таку угоду, то це ж Україна "винна". Бо спочатку змусила Путіна напасти, вступивши у змову з клятим Байденом, а потім відмовляється капітулювати і не дає всьому світу стати щасливим. Заважає, нарешті, продемонструвати світу, що Трамп найкращий укладач угод. Хоч якоїсь однієї малюсінької угоди. Хоч з пінгвінами.

Так що наїзд на Зеленського і відмова обговорювати продаж ракет для Patriot може свідчити лише про те, що Трамп готовий тиснути на Україну, щоб прийняти "чудовий" план Путіна.

Єдине, що радує, – поки що всі спроби Трампа когось до чогось примусити мали жалюгідний вигляд і били в першу чергу по самому Трампу. Торгівельна війна проти Сі Цзіньпіна і пінгвінів тому найбільш яскраве свідчення.