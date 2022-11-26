Служать не Богу й людям, а Путіну й ФСБ, – Давидюк пояснив, чому потрібно заборонити УПЦ МП

Служба безпеки України розпочала перевірку УПЦ МП. Це необхідний процес для нашої держави, адже УПЦ МП – не українська і навіть не православна церква, а виключно російська.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, необхідно, щоб до СБУ долучилися ще наші юристи та депутати.

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РПЦ має право на існування, але в Росії

Політолог наголосив, що необхідно визнати системність роботи УПЦ МП, адже тоді можна буде визнавати речі, які вони робили протягом десятиріч, а саме порушувати питання колабораціонізму церкви на користь іншої держави. І робити це системним рішенням, тому що зараз "ловлять" окремо взятих священників.

Так, жодна інша церква не зустрічала так завзято російські війська, не готувала агітаційні листівки або списки військових Збройних Сил України для ворога, як УПЦ МП. Тож наша держава має мирно та офіційно закрити релігійне питання на свою користь.

Усі ці розповіді, що російська церква має право на існування – має, але в Росії. А в Україні має бути українська церква,

– підкреслив Давидюк.

Україна не повинна повторити помилки Чорногорії

"Ми не повинні повторити помилки Чорногорії. Сербія і сьогодні маніпулює Чорногорією – кожного разу, коли уряд чи парламент приймає "непотрібні рішення" серби виводять священників на мітинги й починають "качати" церковно-релігійне питання", – зауважив політолог.

За його словами, СБУ – молодці, що почали працювати над цим питанням. Однак закрити його треба було ще у 1991 році, оскільки УПЦ МП не має нічого спільного з церквою та Богом – це виключно ФСБ-шний відділ Росії в Україні.

Зараз ми маємо вікно можливостей, щоб "вилити" всю правду про російську церкву для того, щоб це питання закрити на майбутнє. Вони – колаборанти, які працюють проти держави Україна, ненавидять її, а людей вважають дурнями й хочуть знищити,

– сказав Давидюк.

На його думку, УПЦ МП має відповісти за все, що було зроблено на шкоду нашій країні. Цей процес буде важким, але Україна має його пройти.

Давидюк пояснив, чому потрібно заборонити УПЦ МП: дивіться відео

Чи можливі протести

Давидюк зазначив, що мітинги в підтримку УПЦ МП можливі у разі, якщо влада їх дозволить. Адже раніше, коли мітинги проводилися, то робилося це з дозволу влади й у такий спосіб створювався розкол та протистояння в країні.

Зараз в Україні не має бути жодних розколів і якщо є незаконні кримінальні організації, то їх треба закривати. Так, якщо церква працює проти держави та її людей – треба заборонити її.

Завдання (церкви – 24 канал) служити Богу та людям, а не Путіну, ФСБ і Росії,

– наголосив політолог.

За його словами, якщо священник хоче служити Богу та людям, то може піти до ПЦУ. Втім, якщо він хоче служити ФСБ, то тут має працювати інший механізм.

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Як має відбуватися заборона УПЦ МП

Вінницька обласна рада 25 листопада проголосувала за заборону Української православної церкви московського патріархату. На думку Давидюка, ще кілька обласних рад мають проголосувати, а далі цим повинна зайнятися Верховна Рада.

Верховна Рада повинна звільнити російську православну церкву від ФСБ-шників, просто заборонивши цю організацію,

– пояснив політолог.

Крім того, він наголосив, що Україна не втручається саме в релігію – не говорить, які молитви читати чи як служити Богу. Але працювати на ворога ми не повинні дозволяти.

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