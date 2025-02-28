"Козир" проти Путіна: Туреччина може зіграти дуже важливу роль у безпеці України

Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО після США, розглядає введення миротворчих сил в Україну. Однак Анкара зауважила, що не братиме участі у жодній миротворчій місії, якщо її не залучать до усіх консультацій і приготувань щодо формування такої місії.

Чому Туреччині вигідно розмістити свої війська в Україні та як на це може відреагувати Владімір Путін, пояснив 24 Каналу експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Чому Туреччина хоче розмістити свої війська в Україні

Реджеп Ердоган зацікавлений у завершенні війни та розміщенні турецьких військ на території України, оскільки через бойові дії призупинилася торгівля у Чорному морі, що завдає Туреччині суттєвих збитків.

Я вірю, що Анкара зможе відіграти важливу роль для завершення війни Росії проти України,

– зазначив експерт з українсько-арабських відносин.

Туреччина має значну кількість військ, тож може собі дозволити будувати військові бази за межами своєї країни. Анкара не може зменшити чисельність своєї армії, але тримати її у стані бойової готовності теж не зовсім вигідно. Тому Туреччина вже має свої військові бази у Лівії, Сирії, а також планує у Сомалі та Катарі.

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"Якщо на території Європи з'явиться турецька військова база, то це буде велика почесна місія для Туреччини. Також це буде "козир" у руках Реджепа Ердогана проти Путіна. Адже після того, як турецькі війська закріпилися в Азербайджані, російський диктатор став ще слабшим", – мовив експерт з українсько-арабських відносин.

За його слова, Путіна розізлить розміщення натівських військ на території України, але Росія не зможе заперечити Туреччині.

Найголовніше – в Україні живуть кримські татари, які мають тюркське походження. Це великий плюс для України й водночас нічний кошмар для Москви. Адже батьківщина кримських татар – окупований країною-агресором Кримський півострів. Усе це працює на користь України,

– зауважив експерт з українсько-арабських відносин.

З його слів, поява будь-яких військ на території України – найбільший страх російського диктатора. Особливо, якщо їхній головнокомандувач – людина, яка не боїться Путіна і його ультиматумів.

Крім цього, Туреччина планує відіграти суттєву роль у відбудові нашої країни. Тому для того, щоб турецький бізнес функціонував в Україні, Анкарі треба розмістити тут свої війська. До слова, Україна представила Туреччині список відновлювальних проєктів, реалізація яких запланована на 2025 рік.