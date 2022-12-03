"Для нього це особисте питання": чому Орбан продовжуватиме блокувати допомогу Україні від ЄС

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що продовжить блокувати рішення Євросоюзу щодо виділення Україні 18 мільярдів євро. Він сам хоче отримати ці гроші.

Про це для 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він зазначив, що Угорщина – це країна, яка отримує гроші з Євросоюзу.

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"Для Орбана, який постійно торгується за ці гроші, виникає ситуація коли він вимагає постійної підтримки, а ЄС хоче скерувати їх поза свої межі. Це питання дуже болюче, тому Орбан радикальний і різкий. В інших питаннях він зазвичай торгувався з Брюсселем", – сказав експерт.

Угорщина нервує Євросоюз

Солонтай наголосив, що Орбан авторитарний лідер і товаришує з Владіміром Путіним. Угорський прем'єр торгує на 2 фронти, але йому потрібні гроші з ЄС.

Він вчепився жорстко, бо це особисте для нього. У Брюсселі не стоїть питання, щоб збільшити підтримку України й Угорщини. Коштом чого? Інші країни повинні давати ще більші пожертви. Це спільний бюджет ЄС, який формується й Угорщиною, а тут він має бути поза межами, – розповів Солонтай.

Він сказав, що річ не лише в тому, що Орбан грає на 2 лінії. Політик намагається для себе випрацювати цей баланс. Як зазначив Солонтай, з Москви Орбан теж бере гроші.

"Ця ситуація нервує ЄС. Для них це так гостро й болюче, як і для нас. В цьому ми єдині з Брюсселем, Берліном та Парижем. Ситуація матиме продовження та загострення", – сказав експерт.

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Він розповів, що незабаром обговорюватимуть роль Угорщини у ЄС, бо це діалог між країнами-донорами та реципієнтами. Крім цього, за словами Солонтая, всередині Угорщини зростає внутрішня опозиція проти політики Орбана.

"Також загострилася дискусія щодо ставлення до Брюсселю, бо в порядок денний вносять питання про ревізію участі країн у ЄС. Не за принципом багатий покидає спільноту", – додав Солонтай.

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