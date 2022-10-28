Чому Україні не слід вести переговори з Росією: пояснення The Atlantic Council

Україні ре варто погоджуватися на перемовини з окупантами. Такі поступки навіть можуть поставити під загрозу існування країни.

Журналіст Марк Темницький наголошує на тому, що переговори України з Росією просто неприпустимі. Адже це може призвести до того, що мільйони українців будуть змушені жити в окупації.

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Чому Україні не варто сідати за стіл переговорів з Росією

Зазначається, що припинення вогню позбавить українську армію військового імпульсу, яким вона зараз користується. Переговори з Росією дозволять Владіміру Путіну врятувати хід вторгнення.

Автор переконаний, що якщо Україна погодиться сісти за стіл переговорів з країною-агресоркою, то це заморозить конфлікт та надасть Росії перепочинок для переозброєння та перегрупування. Адже російська армія зазначала серйозних втрат, окупантам необхідний час для озброєння та підготовки мобілізованих.

Також це може вплинути на процес деокупації. Він може затягнутися або взагалі не відбутися. Експерт наголошує на тому, що Росія не зацікавлена у припиненні війни. Про це свідчаться дії Путіна: часткова мобілізація та псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

Метою росіян є геноцид українського народу

Припинення вогню залишить п'яту частину України під контролем Кремля і прирече мільйони українців на безрадісне та невизначене майбутнє під безстроковою російською окупацією. Слідчі ООН вже підтвердили, що Росія винна у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Багато спостерігачів вважають кінцевою метою вторгнення геноцид українського народу,

– зазначає Темницький.

На тимчасово окупованих територіях загарбники вдаються до неприпустимих вчинків. Після деокупації ЗСУ виявляли масові поховання та катівні. У одному з нещодавніх розслідувань йдеться, що звірства загарбників на Київщині було "стратегічною жорстокістю".

Володимир Зеленський підписав указ про відмову від переговорів з Владіміром Путіним. Глава держави наголосив, що відновлення перемовин буде можливим лише після звільнення українських територій та усунення від президентства кремлівського диктатора.

У матеріалі наголошують, що міжнародні зусилля не змінять думку Зеленського та не переконають українців. Аналітики, які також не підтримують перемовини України з Росією, як ще один аргумент наводять припущення про те, що все, окрім поразки в Україні, підготує ґрунт для подальших агресивних воєн Кремля.

Журналіст також додав, що важливо, аби будь-які переговори з Росією проходили на умовах України. Але це може статися лише тоді, коли путінське вторгнення закінчиться нищівною поразкою.

Україна має керувати перемовинами

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що "якщо прийде час", то момент для переговорів із РФ має обирати керівництво України.

Він наголосив, що "Зеленський має визначати, яким має бути успіх, має визначати, як має виглядати перемога, і він має визначати, коли настане час для переговорів". Представник Білого дому також зазначив, що російський диктатор не демонструє готовності до переговорів.

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