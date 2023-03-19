МіГи підвищать обороноздатність, але Україні потрібні сучасні винищувачі, – пілот Karaya

Польща та Словаччина спільно передадуть Україні 33 МіГ-29. Літаки підвищать обороноздатність нашої держави. Однак, Україні потрібні сучасні винищувачі.

Про це заявив Герой України, відомий пілот Karaya. Військовий також пояснив, чому самих МіГ-29 не достатньо.

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Вадим Ворошилов наголосив, що Україна дуже вдячна нашим партнерам за надання всебічної допомоги, особливо Польщі та Словаччині за передання МіГ-29. Пілот зазначив, що, звісно, це сильно підвищить обороноздатність та ефективність виконання поточних завдань. Окрім того, буде гарним резервом для укомплектування та ремонту наявних літаків.

Вони (МіГ-29 – 24 Канал) допоможуть у виконанні поточних завдань, але не дадуть потенціалу для наступальних дій та завоювання повного володарювання у повітрі,

– зазначив Karaya.

Для цього Україні вкрай необхідні саме сучасні літаки, як F-16. "Пропоную іншим країнам-партнерам долучитися до передачі сучасних винищувачів та стати сталевим крилом у звільненні українського неба від ворожого металу!" – закликав Ворошилов.

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Для чого Україні потрібні F-16

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що літаки F-16 передусім потрібні Україні, аби відбивати ракетні атаки окупантів.

Такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак Росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони,

– зазначив Юрій Ігнат.

Він пояснив, що літаки типу "МіГ" і "Су", які наразі має Україна, не можуть ефективно збивати крилаті ракети й "Шахіди". Водночас винищувачі F-16 з потужним радаром та сучасними ракетами дозволять збивати ці цілі ефективно.

Крім того, як наголосив Ігнат, F-16 – це платформа, що має широкий спектр озброєння, яким можна завдавати потужних ударів по наземних цілях, та навіть морських.

"Нам потрібен саме літак, який має далекобійну зброю, який може ефективно запускати ракети HARM, запускати сучасні боєприпаси різних типів, які є на озброєнні країн НАТО. Це дуже гарні ракети, керовані авіаційні бомби та інше озброєння", – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Також він підкреслив зазначив, що Україні не потрібні F-16, щоб атакувати ними територію Росії. Наша держава прагне лише визволити свої території, зокрема, окуповані державою-агресором Донбас і Крим.