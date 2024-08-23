Китай та Індія готові до комунікації з Україною, вони шукають рішення, – ОП

Індія та Китай неодноразово заявляли, що займають нейтральну позицію в російсько-українській війні. Насамперед вони дбають про власні національні інтереси, але не дозволятимуть Росії кримінальним шляхом обходити санкції.

Хоч і отримують від неї певні прибутки, які йдуть на розбудову їхніх держав. Україні важлива комунікація з цими країнами. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що через них можна дипломатично впливати на Росію.

Дивіться також Прем'єр Індії зустрівся із Зеленським: це перший візит за історію дипломатичних відносин

Чому Україні важлива комунікація з нейтральними країнами

За словами Подоляка, Індія та Китай зацікавлені в домінуванні міжнародного права. Це гарант майбутнього, який визначає правила, в межах якого можна прогнозувати дії тих чи інших країн. Від цього залежать прибутки та збитки, які отримуватиме певна держава.

І Китай, і Індія готові до об'ємних комунікацій з Україною. Вони шукають певні рішення,

– наголосив він.

Україні важливо вибудувати правильну комунікацію з цими державами. Показати через них, що на Росію можна дипломатично впливати. Змушуючи їх зрозуміти, які нині вибудовуються міжнародні відносини й наскільки мерзенно виглядає країна-агресорка.

Наша держава чітко розуміє, що, попри всі емоційні оцінки, повинна працювати з країнами, які займають нейтральну позицію, як-от члени БРІКС та Глобальний Південь. Саме вони здатні дипломатично тиснути на Росію.

Найголовніше тут Нафта, мир і дружба з Путіним: для чого Моді їде в Україну і як це вплине на стосунки з Індією

"Позиція саме цих країн суттєво впливатиме на Росію. Без військового та економічного компонентів, за це відповідає Україна та проукраїнська коаліція. Розуміючи це, Україна веде активну дипломатичну роботу з нейтральними країнами, Глобального Півдня, Китаєм та Індією", – констатував Михайло Подоляк.