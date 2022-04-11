Чому Україні вкрай важливо втримати Маріуполь

Ситуація в Маріуполі справді критична. Це очевидно з обстановки та відео, навіть без будь-яких листів.

Сталеві оборонці сталевого міста

Російські війська мали багаторазову перевагу в силах, коли почали штурм із усіх боків 1 березня. Зараз, після понад 40 діб безперервного штурму, російські війська захопили більшу частину міста, і посилили своє угруповання, щоб повністю захопити Маріуполь. Ворог має абсолютну перевагу в авіації, артилерії, танках.

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Звичайно, в цих умовах має бути надійна комунікація керівництва з оточеними. Замкомандира полку "Азов" "Калина" вчора заявив, що два тижні деякі політики не виходять на зв'язок.

Хочу нагадати "деяким політикам", що коли віддаються накази стояти насмерть, то відповідальність за це несуть як ті, хто його виконують, так і ті, хто його віддають. І тому треба знаходити час та самим виходити на зв'язок.

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Маріуполь – запорука перемоги

Україна має планувати швидку допомогу Маріуполю не тільки тому, що це – наші товариші, які своєю героїчною обороною врятували всю Україну та всі південні регіони, куди російські колони заїхали з Криму без бою.

Поки тримається Маріуполь, в України є стратегічна можливість вибити ворога з півдня, не дати посилити оборону резервами з Маріуполя, не дати закріпитись на коридорі з РФ до Криму. Це – стратегія, і спротив Героїв Маріуполя дає нам всім шанс швидше змінити хід війни на нашу користь.

Тому з Маріуполем треба говорити та йти на допомогу на всіх напрямках. І кожна година має значення.

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