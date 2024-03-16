Прицільні російські удари та "пелюстки" на городі: чому важливо евакуюватися з Харківщини

Після деокупації Харківщини росіяни залишили багато "сюрпризів" для мирних жителів, зокрема "пелюстки", на яких вони часто підриваються. Окрім цього, ворог нещадно обстрілює територію – від ракет до КАБів. І чи не найстрашніше – окупанти прицільно б'ють по населених пунктах, де досі проживають українці.

При чому, як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, росіяни розуміють "по кому" завдають ударів. Ворожа аеророзвідка бачить, куди спрямовує зброю. Через постійну загрозу життю людей, їх принагідно просять евакуюватися. У регіоні триває й обов'язкова, й примусова евакуації.

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Страшні наслідки російських обстрілів

Кореспондентка розповіла, що росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по невеличкому селищу Золочів 15 березня. Пошкоджено 16 будинків, приміщення лікарні. Знищено будівлю гуртожитку, чотири автомобілі бригади швидкої та чотири легкові автівки. Вони вигоріли вщент, непоправно без можливості відновлення.

Окупанти прицільно вдарили ракетою по населеному пункту. Це не КАБи чи ФАБи, у яких гірша точність. У росіян було розуміння "куди" та "по чому" бити. До того ж Золочів не так далеко розташований від кордону. Російська аеророзвідка бачила "по кому" спрямовує ракету. Просто дивом немає постраждалих. Адже в селищі мешкає багато людей та дітей.

Того ж дня противник завдав удару по двох Чугуївських селах – Бугаївка та Охрімівка. І саме по останньому вдарив БпЛА. Внаслідок атаки поранення отримали два чоловіки 48 та 35 років. Уже вночі 16 березня по території села Козача Лопань вдарив російський "Шахед". Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих.

Люди продовжують підриватися на залишених росіянами боєприпасах. Кілька днів тому у Куп'янську сталася трагедія. 43-річний чоловік прибирав на городі й наступив на "пелюстку". На жаль, йому не вдалося допомогти, він помер дорогою в лікарню.

Його звали Максим Мармазов. Чоловік працював слюсарем у газомережах Харківської області разом із дружиною. Це вже друга страшна смерть для родини. Кількома тижнями раніше мати загиблого загинула під час обстрілу одного з куп'янських сіл.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих українців. Вічна пам'ять.

Загалом за останню добу під ударом різного типу озброєння опинилися понад 20 населених пунктів. Окупанти били артилерією, безпілотниками, ракетами та керованими авіаційними бомбами.

Евакуація триває

Анна Черненко нагадує, що в регіоні триває обов'язкова та примусова евакуації. Щодня працюють поліціянти, волонтери, соціальні працівники. Евакуаційні маршрути відкриті, всі номера в доступі. Якщо потрібно, людям допомагають та вивозять їх.

За 15 березня вдалося евакуювати 26 діток, а за два тижні – 129 дітей та їхніх батьків з Великобурлуцької та Вільхуватської громади. Звернутися за допомогою можуть інші мешканці. Нещодавно поліція вивезла пенсіонера, який наважився самостійно звернутися на гарячу лінію.

Це великий емоційний та моральний подвиг залишити своє майно, дім та виїхати. Закликаю, якщо люди можуть гуртуватися та із сусідами виїжджати разом, то так набагато простіше звикати до нового місця, комунікувати. Трохи легше, якщо ти в громаді, зі своїми друзями чи сусідами,

– наголосила Черненко.

Просимо усіх охочих звертатися на евакуаційну лінію допомоги. Все-таки Харків, західна частина Харківської області та інші регіони України більш безпечні, ніж зона, по якій безперестанку б'ють КАБами та іншою зброєю.

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